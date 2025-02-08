Испытательный срок на работе в 2025 году — должны ли проходить беременные

Беременные женщины и женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Еще недавно украинские работодатели не имели права устанавливать для беременных женщин, которые устраивались на работу, испытательный срок. Однако условия трудового законодательства в 2025 году несколько изменились в связи с полномасштабной войной с РФ.

Учитывая это, в Южном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, какие условия могут выдвигать предприятия для трудоустройства беременных украинок.

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Отмечается, что работодатели ранее могли брать на работу без испытательного срока:

беременных женщин;

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Соответствующие нормы есть во 2 части статьи 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Но сейчас в Украине действуют особые условия для заключения трудовых отношений в соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Так, согласно части 2 статьи 2 этого Закона определено, что при заключении трудового договора в период действия военного положения дополнительная проверка касается любого кандидата, в том числе:

беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Отказывают ли в трудоустройстве людям с инвалидностью

Украинцы с ограниченными физическими возможности могут длительное время искать работу для себя по ряду причин. Например:

на рынке отсутствуют подходящие вакансии;

работодатели боятся ответственности;

неприятие коллектива;

человеку с физическими недостатками не нравится определенная должность;

присутствуют психологические аспекты, которые влияют на работоспособность.

При этом законодательно работодатели не могут отказать лицу с инвалидностью в заключении трудового договора. Хотя и существуют исключения.

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