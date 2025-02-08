Іспитовий термін на роботі у 2025 році — чи мають проходити вагітні

Вагітні жінки та жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Ще донедавна українські роботодавці не мали права встановлюти для вагітних жінок, які влаштовувалися на роботу, іспитовий термін. Однак умови трудового законодавства у 2025 році дещо змінилися у зв′язку з повномасштабною війною з РФ.

Зважаючи на це, у Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили, які умови можуть висувати підприємства для працевлаштування вагітних українок.

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Випробувальний термін для вагітних жінок — про що треба знати

Зазначається, що роботодавці раніше не могли встановлювати випробувальний термін для:

вагітних жінок;

одиноких матерів, які виховують дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Відповідні норми є у 2 частині статті 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Але зараз в Україні діють особливі умови для укладання трудових відносин відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Так, відповідно до частини 2 статті 2 цього документа визначено, що для підписання трудового договору в період дії воєнного стану умова про додаткову перевірку працівника пюможе встановлюватися для будь кого з громадян, у тому числі:

для вагітних жінок;

одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Чи відмовляють у працевлаштуванні людям з інвалідністю

Українці з обмеженими фізичними можливості можуть тривалий час шукати роботу для себе з низки причин. Наприклад:

на ринку відсутні підходящі вакансії;

роботодавці бояться відповідальності;

неприйняття колективу;

людині з фізичними вадами не подобається певна посада;

присутні психологічні аспекти, які впливають на працездатність.

При цьому законодавчо роботодавці не можуть відмовити особі з інвалідністю в укладанні трудового договору. Хоча й існують винятки.

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