Іспитовий термін на роботі у 2025 році — чи мають проходити вагітні

На роботу без іспитового терміну — хто може працевлаштуватися
Ще донедавна українські роботодавці не мали права встановлюти для вагітних жінок, які влаштовувалися на роботу, іспитовий термін. Однак умови трудового законодавства у 2025 році дещо змінилися у зв′язку з повномасштабною війною з РФ.
Зважаючи на це, у Південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили, які умови можуть висувати підприємства для працевлаштування вагітних українок.
Випробувальний термін для вагітних жінок — про що треба знати
Зазначається, що роботодавці раніше не могли встановлювати випробувальний термін для:
- вагітних жінок;
- одиноких матерів, які виховують дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.
Відповідні норми є у 2 частині статті 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Але зараз в Україні діють особливі умови для укладання трудових відносин відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Так, відповідно до частини 2 статті 2 цього документа визначено, що для підписання трудового договору в період дії воєнного стану умова про додаткову перевірку працівника пюможе встановлюватися для будь кого з громадян, у тому числі:
- для вагітних жінок;
- одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.
Чи відмовляють у працевлаштуванні людям з інвалідністю
Українці з обмеженими фізичними можливості можуть тривалий час шукати роботу для себе з низки причин. Наприклад:
- на ринку відсутні підходящі вакансії;
- роботодавці бояться відповідальності;
- неприйняття колективу;
- людині з фізичними вадами не подобається певна посада;
- присутні психологічні аспекти, які впливають на працездатність.
При цьому законодавчо роботодавці не можуть відмовити особі з інвалідністю в укладанні трудового договору. Хоча й існують винятки.
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