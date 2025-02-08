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На роботу без іспитового терміну — хто може працевлаштуватися

8 лютого 2025 19:42
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Іспитовий термін на роботі у 2025 році — чи мають проходити вагітні
Вагітні жінки та жінка з дитиною. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Ще донедавна українські роботодавці не мали права встановлюти для вагітних жінок, які влаштовувалися на роботу, іспитовий термін. Однак умови трудового законодавства у 2025 році дещо змінилися у зв′язку з повномасштабною війною з РФ.

Зважаючи на це, у Південному міжрегіональному управлінні  Державної служби з питань праці пояснили, які умови можуть висувати підприємства для працевлаштування вагітних українок. 

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Випробувальний термін для вагітних жінок — про що треба знати 

Зазначається, що роботодавці раніше не могли встановлювати випробувальний термін для:

  • вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які виховують дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Відповідні норми є у 2 частині статті 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Але зараз в Україні діють особливі умови для укладання трудових відносин відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Так, відповідно до частини 2 статті 2 цього документа визначено, що для підписання трудового договору в період дії воєнного стану умова про додаткову перевірку працівника пюможе встановлюватися для будь кого з громадян, у тому числі:

  • для вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Чи відмовляють у працевлаштуванні людям з інвалідністю 

Українці з обмеженими фізичними можливості можуть тривалий час шукати роботу для себе з низки причин. Наприклад:

  • на ринку відсутні підходящі вакансії;
  • роботодавці бояться відповідальності;
  • неприйняття колективу;
  • людині з фізичними вадами не подобається певна посада;
  • присутні психологічні аспекти, які впливають на працездатність.

При цьому законодавчо роботодавці не можуть відмовити особі з інвалідністю в укладанні трудового договору. Хоча й існують винятки. 

Раніше ми розповідали про доплати до мінімальної зарплати у 2025 році та які правила щодо призначення виплат є чинними.

Також ми писали, яка нині ситуація на українському ринку праці та чи готові роботодавці платити високі зарплати. 

робота жінки професії ринок праці випробовування

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21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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