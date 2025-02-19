Наименее оплачиваемые профессии в Украине в 2025 году: список

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине немало профессий, предусматривающих низкую оплату труда. В основном это неквалифицированные или малоквалифицированные специальности, не требующие высшего образования, опыта или специальных навыков. Представители этих профессий получают заработную плату, едва превышающую минимальный уровень, или даже находится в его пределах.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости, самые низкие зарплаты в 2025 году имеют:

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дворники — средний уровень зарплаты около 8 000-9 500 грн;

уборщики служебных помещений — заработная плата колеблется в пределах 8 500-10 000 грн;

кухонные рабочие и мойщики посуды — получают от 8 000 грн, в зависимости от региона;

машинисты котельных — в среднем 9 000-10 000 грн;

почтальоны — около 9 000 грн, а в селах — еще меньше;

гардеробщики — их заработная плата не превышает 9 500 грн.

Это лишь часть специальностей, которые оплачиваются хуже всего. Однако стоит отметить, что размер зарплаты может отличаться в зависимости от города, работодателя и дополнительных надбавок.

Можно ли найти более оплачиваемую работу

Если человек хочет сменить профессию или найти варианты с лучшими условиями, стоит воспользоваться официальными ресурсами для поиска работы. Один из них — "Единый портал вакансий", который объединяет данные из Государственной службы занятости и крупнейших сайтов поиска работы.

По состоянию на февраль 2025 года на портале доступно более 215 тысяч вакансий с зарплатой от 8 тысяч до более 200 тысяч гривен. Это означает, что рынок труда в Украине остается достаточно активным, и даже в сложных экономических условиях люди имеют возможность найти работу с более высоким доходом.

Менее всего оплачиваемые профессии в Украине — это в основном неквалифицированные или низкоквалифицированные специальности, не требующие высоких навыков или образования. Их представители получают зарплату, которая часто не превышает 10 тысяч гривен в месяц.

Однако возможности для лучшего трудоустройства есть — необходимо следить за рынком вакансий и рассматривать варианты повышения квалификации.

Как сообщалось, на рынке труда в Украине наблюдается острая нехватка квалифицированных медицинских работников, в частности врачей и фармацевтов. Эта проблема обусловлена тем, что выпускники школ не заинтересованы в работе в медицинской сфере и не поступают в соответствующие учебные заведения.

Отметим также, что в начале 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет около 23 тысяч гривен. Однако некоторые профессии предлагают значительно более высокие доходы, в частности от 100 тысяч гривен в месяц и более.