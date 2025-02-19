Найменш оплачувані професії в Україні у 2025 році: список

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні чимало професій, які передбачають низьку оплату праці. Здебільшого це некваліфіковані або малокваліфіковані спеціальності, що не потребують вищої освіти, досвіду чи спеціальних навичок. Представники цих професій отримують заробітну плату, що ледь перевищує мінімальний рівень, або навіть перебуває в його межах.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на данні Державної служби зайнятості, найнижчі зарплати у 2025 році мають:

Читайте також:

двірники — середній рівень зарплати близько 8 000-9 500 грн;

прибиральники службових приміщень — заробітна плата коливається в межах 8 500–10 000 грн;

кухонні робітники та мийники посуду — отримують від 8 000 грн, залежно від регіону;

машиністи котельних — у середньому 9 000-10 000 грн;

листоноші — близько 9 000 грн, а в селах — ще менше;

гардеробники — їхня заробітна плата не перевищує 9 500 грн.

Це лише частина спеціальностей, які оплачуються найгірше. Проте варто зазначити, що розмір зарплати може відрізнятися залежно від міста, роботодавця та додаткових надбавок.

Чи можна знайти краще оплачувану роботу

Якщо людина хоче змінити професію або знайти варіанти з кращими умовами, варто скористатися офіційними ресурсами для пошуку роботи. Один із них — "Єдиний портал вакансій", який поєднує дані з Державної служби зайнятості та найбільших сайтів пошуку роботи.

Станом на лютий 2025 року на порталі доступно понад 215 тисяч вакансій із зарплатою від 8 тисяч до понад 200 тисяч гривень. Це означає, що ринок праці в Україні залишається досить активним, і навіть у складних економічних умовах люди мають можливість знайти роботу з вищим доходом.

Найгірше оплачувані професії в Україні — це здебільшого некваліфіковані або низькокваліфіковані спеціальності, що не потребують високих навичок чи освіти. Їхні представники отримують зарплату, яка часто не перевищує 10 тисяч гривень на місяць.

Проте можливості для кращого працевлаштування є — варто слідкувати за ринком вакансій та розглядати варіанти підвищення кваліфікації.

Як повідомлялось, на ринку праці в Україні спостерігається гостра нестача кваліфікованих медичних працівників, зокрема лікарів та фармацевтів. Ця проблема обумовлена тим, що випускники шкіл не зацікавлені у роботі в медичній сфері та не вступають до відповідних навчальних закладів.

Зазначимо також, що на початку 2025 року середня заробітна плата в Україні становить близько 23 тисяч гривень. Проте деякі професії пропонують значно вищі доходи, зокрема від 100 тисяч гривень на місяць і більше.