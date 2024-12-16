Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Кто может быть госслужащим в Украине arrow

Кто может быть госслужащим в Украине

16 декабря 2024 17:14
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа на госслужбе - кто из украинцев может получить должность
Человек заполняет документы. Фото: Pexels
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Работать на государственной службе — вносить вклад в решение важных государственных задач. Граждане, получившие такую работу, наделены соответствующими служебными полномочиями.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто может быть государственным служащим в Украине.

Читайте также:

Государственные служащие — как они работают

В статье 1 Закона Украины "О государственной службе", государственный служащий — гражданин Украины, работающий на госслужбе в органе государственной власти, в другом государственном органе или его аппарате (секретариате).

Человек выполняет установленные для этой должности полномочия, напрямую связанные с выполнением задач и функций государственного органа, а также соблюдает принципы государственной службы. Зарплату гражданину выплачивают из госбюджета. На государственных служащих возложены задачи и функции государства, например:

  • осуществлять государственный надзор и контроль соблюдения законодательства;
  • управлять государственными финансовыми ресурсами и имуществом;
  • контролировать, как используются государственные средства;
  • управлять персоналом государственных органов;
  • анализировать государственную политику на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях;
  • разрабатывать предложения по формированию государственной политики (в частности, создавать и проводить экспертизы проектов программ, стратегий, концепций, проектов международных договоров и проектов законов и других нормативно-правовых актов);
  • оказывать качественные и доступные административные услуги;
  • реализовывать другие полномочия государственного органа, определенные в законодательстве.

Кто может быть госслужащим в Украине

Работать на государственной службе могут украинцы, которым уже есть 18 лет. Еще такое право есть у граждан, свободно владеющих государственным языком.

Сколько зарабатывают государственные чиновники

По информации Министерства финансов Украины, представители центральных органов власти в среднем получают 57,5 тыс. гривен, а в начале года было 38,6 тыс. гривен.

Самые высокие заработные платы получают в Антимонопольном комитете — в среднем зарплата у них 113,7 тыс. гривен, а у руководства — 218,4 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что некоторые работодатели планируют повышать зарплаты своим работникам в 2025 году. Большинство из них увеличивали выплаты и в текущем году.

Также напомним, что с 1 января 2025 педагогические работники средних школ в Украине будут получать ежемесячную доплату в 1,3 тыс. гривен, а с 1 сентября эта сумма возрастет до 2,6 тыс. гривен. 

выплаты работа Украина минимальная зарплата деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:04 Теракт в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК