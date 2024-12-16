Работа на госслужбе - кто из украинцев может получить должность

Человек заполняет документы. Фото: Pexels

Работать на государственной службе — вносить вклад в решение важных государственных задач. Граждане, получившие такую работу, наделены соответствующими служебными полномочиями.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто может быть государственным служащим в Украине.

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Государственные служащие — как они работают

В статье 1 Закона Украины "О государственной службе", государственный служащий — гражданин Украины, работающий на госслужбе в органе государственной власти, в другом государственном органе или его аппарате (секретариате).

Человек выполняет установленные для этой должности полномочия, напрямую связанные с выполнением задач и функций государственного органа, а также соблюдает принципы государственной службы. Зарплату гражданину выплачивают из госбюджета. На государственных служащих возложены задачи и функции государства, например:

осуществлять государственный надзор и контроль соблюдения законодательства;

управлять государственными финансовыми ресурсами и имуществом;

контролировать, как используются государственные средства;

управлять персоналом государственных органов;

анализировать государственную политику на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях;

разрабатывать предложения по формированию государственной политики (в частности, создавать и проводить экспертизы проектов программ, стратегий, концепций, проектов международных договоров и проектов законов и других нормативно-правовых актов);

оказывать качественные и доступные административные услуги;

реализовывать другие полномочия государственного органа, определенные в законодательстве.

Кто может быть госслужащим в Украине

Работать на государственной службе могут украинцы, которым уже есть 18 лет. Еще такое право есть у граждан, свободно владеющих государственным языком.

Сколько зарабатывают государственные чиновники

По информации Министерства финансов Украины, представители центральных органов власти в среднем получают 57,5 тыс. гривен, а в начале года было 38,6 тыс. гривен.

Самые высокие заработные платы получают в Антимонопольном комитете — в среднем зарплата у них 113,7 тыс. гривен, а у руководства — 218,4 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что некоторые работодатели планируют повышать зарплаты своим работникам в 2025 году. Большинство из них увеличивали выплаты и в текущем году.

Также напомним, что с 1 января 2025 педагогические работники средних школ в Украине будут получать ежемесячную доплату в 1,3 тыс. гривен, а с 1 сентября эта сумма возрастет до 2,6 тыс. гривен.