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Хто може бути держслужбовцем в Україні

16 грудня 2024 17:14
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота на держслужбі — хто з українців може отримати посаду
Людина заповнює документи. Фото: Pexels
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Працювати на державній службі — робити внесок у вирішення важливих державних завдань. Громадяни, які отримали таку роботу, наділені відповідними службовими повноваженнями. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто може бути державним службовцем в Україні. 

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У статті 1 Закону Україні "Про державну службу", державний службовець — громадянин України, який працює на держслужбі в органі державної влади, в іншому державному органі чи його апараті (секретаріаті). 

Людина виконує встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій державного органу, а також дотримується принципів державної служби. Зарплату громадянину виплачують із держбюджету.  На державних службовців покладені завдання й функції держави, наприклад: 

  • здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства;
  • керувати державними фінансовими ресурсами та майном; 
  • контролювати, як використовуються державні кошти; 
  • управляти персоналом державних органів; 
  • аналізувати державну політику на загальнодержавному, регіональному й галузевому рівнях; 
  • розробляти пропозиції щодо формування державної політики (зокрема створювати та проводити експертизи проєктів програм, стратегій, концепцій, проєктів міжнародних договорів та проєктів законів та інших нормативно-правових актів); 
  • надавати якісні та доступні адміністративні послуги; 
  • реалізовувати інші повноваження державного органу, які визначені у законодавстві. 

Хто може бути держслужбовцем в Україні

Працювати на державній службі можуть українці, яким вже є 18 років. Ще таке право є у громадян, які вільно володіють державною мовою.

Скільки заробляють державні чиновники 

За інформацією Міністерства фінансів України, представники центральних органів влади, у середньому, отримують 57,5 тис. гривень, а на початку року було — 38,6 тис. гривень. 

Найвищі заробітні плати отримують в Антимонопольному комітеті — у середньому зарплата у них 113,7 тис. гривень, а в керівництва — 218,4 тис. гривень. 

Раніше ми розповідали, що деякі роботодавці планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році. Більшість з них збільшували виплати й цього року. 

Також нагадаємо, що з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл в Україні отримуватимуть щомісячну доплату у 1,3 тис. гривень, а з 1 вересня ця сума зросте до 2,6 тис. гривень.

виплати робота Україна мінімальна зарплата гроші

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