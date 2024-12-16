Робота на держслужбі — хто з українців може отримати посаду

Людина заповнює документи. Фото: Pexels

Працювати на державній службі — робити внесок у вирішення важливих державних завдань. Громадяни, які отримали таку роботу, наділені відповідними службовими повноваженнями.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто може бути державним службовцем в Україні.

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Державні службовці — як вони працюють

У статті 1 Закону Україні "Про державну службу", державний службовець — громадянин України, який працює на держслужбі в органі державної влади, в іншому державному органі чи його апараті (секретаріаті).

Людина виконує встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій державного органу, а також дотримується принципів державної служби. Зарплату громадянину виплачують із держбюджету. На державних службовців покладені завдання й функції держави, наприклад:

здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства;

керувати державними фінансовими ресурсами та майном;

контролювати, як використовуються державні кошти;

управляти персоналом державних органів;

аналізувати державну політику на загальнодержавному, регіональному й галузевому рівнях;

розробляти пропозиції щодо формування державної політики (зокрема створювати та проводити експертизи проєктів програм, стратегій, концепцій, проєктів міжнародних договорів та проєктів законів та інших нормативно-правових актів);

надавати якісні та доступні адміністративні послуги;

реалізовувати інші повноваження державного органу, які визначені у законодавстві.

Хто може бути держслужбовцем в Україні

Працювати на державній службі можуть українці, яким вже є 18 років. Ще таке право є у громадян, які вільно володіють державною мовою.

Скільки заробляють державні чиновники

За інформацією Міністерства фінансів України, представники центральних органів влади, у середньому, отримують 57,5 тис. гривень, а на початку року було — 38,6 тис. гривень.

Найвищі заробітні плати отримують в Антимонопольному комітеті — у середньому зарплата у них 113,7 тис. гривень, а в керівництва — 218,4 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що деякі роботодавці планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році. Більшість з них збільшували виплати й цього року.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл в Україні отримуватимуть щомісячну доплату у 1,3 тис. гривень, а з 1 вересня ця сума зросте до 2,6 тис. гривень.