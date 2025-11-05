Где самые большие зарплаты в Украине — перечень сфер

Гривны. Фото: УНИАН

На украинском рынке труда с начала 2025 года наблюдаются неоднородные изменения: в одних профессиональных категориях зарплаты выросли, в других — остались почти без изменений или даже снизились. Однако некоторые сферы демонстрируют существенное повышение доходов. Наибольший прирост зафиксирован в области рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также в вакансиях для кандидатов без опыта.

OLX Работа проанализировала, в каких регионах и сферах медианные зарплаты выросли больше всего с января по сентябрь 2025 года.

Центральная Украина

Лидером в центре стала Черкасская область — там в рекламно-дизайнерской сфере заработки подскочили на 138% и в сентябре достигли 12,5 тыс. грн. В Житомирской области рост сразу в нескольких отраслях: IT — на 130% до 28,8 тыс. грн, культура и искусство - на 93% до 15,3 тыс. грн, медицина и фармацевтика — на 76% до 30 тыс. грн. Повышение в сфере IT зафиксировали также в Кировоградской (+41%) и Полтавской (+33%) областях — до 30 тыс. грн.

В Киевской области динамика более умеренная. Самый заметный рост показали вакансии в телекоме (+34% до 27,5 тыс. грн), рекламе и дизайне (+33% до 20 тыс. грн), а также культуре и искусстве (+30% до 22,5 тыс. грн).

Западный регион

В Ивано-Франковской области больше всего выросли зарплаты в сфере образования и перевода — на 114% до 7,5 тыс. грн. Также более оплачиваемой стала работа, связанная с недвижимостью: +55% до 42,5 тыс. грн. На Западе существенно увеличились зарплаты для новичков на рынке труда: в Ровенской области они выросли на 81% до 11,8 тыс. грн, в Черновицкой — на 75% до 17,5 тыс. грн.

Львовщина сохранила статус региона с самыми высокими медианными зарплатами, но темпы роста более умеренные. Лучшая динамика — в недвижимости (+60% до 60 тыс. грн), колл-центрах и телекоме (+45% до 27,5 тыс. грн), а также среди административного персонала и HR-специалистов (+32% до 25 тыс. грн).

На Закарпатье больше всего прибавили вакансии в клининге (+53% до 10,5 тыс. грн) и в сфере образования и перевода (+42% до 13,8 тыс. грн).

Юг и Юго-Восток

Здесь зарплаты поднимались на 35-63%. Больше всего - в Николаевской области, где в сфере клининга и домашнего персонала зафиксировано +63% до 9,6 тыс. грн. В Запорожской области зарплаты в рекламе и дизайне увеличились на 59% — до 17,5 тыс. грн. Также существенное повышение в колл-центрах и телекоме: +43% в Николаеве (до 20 тыс. грн) и +38% в Запорожье (до 27,5 тыс. грн).

В Одесской области в сфере финансов, банков и юриспруденции зарплаты выросли на 45% — до 26,8 тыс. грн. Вакансии для студентов и кандидатов без опыта подорожали на 35% — до 19 тыс. грн. В Днепропетровской области для таких же предложений отмечен рост +46% - до 17,5 тыс. грн.

Восток Украины

Рекордсменом по приросту стала Сумская область: в рекламно-дизайнерской сфере зарплаты подскочили на 211%. В Харьковской — на 73%, до 13 тыс. грн. Также в Сумской области медианные зарплаты в образовании и переводе выросли на 83% до 10 тыс. грн, в Харьковской — на 38% до того же уровня.

