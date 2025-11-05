Відео
Україна
IT, реклама та освіта — де найбільше зросли зарплати в Україні

IT, реклама та освіта — де найбільше зросли зарплати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:09
Оновлено: 13:28
Де найбільші зарплати в Україні — перелік сфер
Гривні. Фото: УНІАН

На українському ринку праці від початку 2025 року спостерігаються неоднорідні зміни: в одних професійних категоріях зарплати зросли, в інших залишилися майже без змін або навіть знизилися. Проте деякі сфери демонструють суттєве підвищення доходів. Найбільший приріст зафіксовано у галузях реклами та дизайну, IT, освіти й перекладу, а також у вакансіях для кандидатів без досвіду.

OLX Робота проаналізувала, в яких регіонах і сферах медіанні зарплати зросли найбільше від січня до вересня 2025 року.

Центральна Україна

Лідером у центрі стала Черкаська область — там у рекламно-дизайнерській сфері заробітки підскочили на 138% і у вересні сягнули 12,5 тис. грн. У Житомирській області зростання одразу в кількох галузях: IT — на 130% до 28,8 тис. грн, культура та мистецтво — на 93% до 15,3 тис. грн, медицина та фармацевтика — на 76% до 30 тис. грн. Підвищення у сфері IT зафіксували також у Кіровоградській (+41%) та Полтавській (+33%) областях — до 30 тис. грн.

У Київській області динаміка більш помірна. Найпомітніше зростання показали вакансії у телекомі (+34% до 27,5 тис. грн), рекламі та дизайні (+33% до 20 тис. грн), а також культурі і мистецтві (+30% до 22,5 тис. грн).

Західний регіон

В Івано-Франківській області найбільше зросли зарплати у сфері освіти та перекладу — на 114% до 7,5 тис. грн. Також більш оплачуваною стала робота, пов'язана з нерухомістю: +55% до 42,5 тис. грн. На Заході суттєво збільшилися зарплати для новачків на ринку праці: у Рівненській області вони зросли на 81% до 11,8 тис. грн, у Чернівецькій — на 75% до 17,5 тис. грн.

Львівщина зберегла статус регіону з найвищими медіанними зарплатами, але темпи зростання помірніші. Найкраща динаміка — в нерухомості (+60% до 60 тис. грн), кол-центрах та телекомі (+45% до 27,5 тис. грн), а також серед адміністративного персоналу та HR-фахівців (+32% до 25 тис. грн).

На Закарпатті найбільше додали вакансії у клінінгу (+53% до 10,5 тис. грн) та у сфері освіти і перекладу (+42% до 13,8 тис. грн).

Південь і Південний Схід

Тут зарплати піднімалися на 35–63%. Найбільше — у Миколаївській області, де у сфері клінінгу та домашнього персоналу зафіксовано +63% до 9,6 тис. грн. У Запорізькій області зарплати в рекламі та дизайні збільшилися на 59% — до 17,5 тис. грн. Також суттєве підвищення в кол-центрах та телекомі: +43% у Миколаєві (до 20 тис. грн) та +38% у Запоріжжі (до 27,5 тис. грн).

На Одещині у сфері фінансів, банків та юриспруденції зарплати зросли на 45% — до 26,8 тис. грн. Вакансії для студентів та кандидатів без досвіду подорожчали на 35% — до 19 тис. грн. У Дніпропетровській області для таких же пропозицій відзначено зростання +46% — до 17,5 тис. грн.

Схід України

Рекордсменом за приростом стала Сумська область: у рекламно-дизайнерській сфері зарплати підскочили на 211%. У Харківській — на 73%, до 13 тис. грн. Також у Сумській області медіанні зарплати в освіті та перекладі виросли на 83% до 10 тис. грн, у Харківській — на 38% до того ж рівня.

зарплати робота Україна мінімальна зарплата ринок праці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
