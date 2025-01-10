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Какую зарплату считают хорошей в Германии — сумма

10 января 2025 15:09
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Зарплаты в Германии – сколько нужно для комфортной жизни
Жители Германии гуляют по улице. Фото: Pexels
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Достаточный уровень заработка для комфортного существования отличается для всех людей, поскольку зависит от многих индивидуальных факторов, таких как место жительства, образ жизни и др. Например, гражданам Германии достаточно нескольких тысяч евро в месяц, поскольку там стоимость жизни ниже, чем в Великобритании или Франции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую зарплату считают хорошей в Германии.

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Сколько достаточно зарабатывать немцам  

По данным портала Euronews, жители Берлина зарабатывают чуть больше, чем в среднем по Германии, но расходы на проживание не достигают уровня Лондона и Парижа. На основе исследования Economic Research Institute удалось выяснить, что немцы считают хорошей зарплатой сумму от 64 000 до 70 000 евро брутто в год.

То есть достаточный доход в месяц составляет 3 300-3 600 евро нетто (после налоговых отчислений). В то же время, интересно сравнить показатель с реальными средними зарплатами немцев в 2025 году. Портал по поиску работы StepStone опубликовал свежий отчет "Gehaltsreport 2025" о доходах немцев.

Согласно исследованию, медианная зарплата достигает уровня 45 800 евро брутто. Однако существуют различия по городам:

  • в Мюнхене — 58 000 евро в год;
  • в Гамбурге — 52 000 евро в год;
  • в Берлине — 48 250 евро в год;
  • в Дрездене — 42 000 евро в год;
  • в Магдебурге — 39 750 евро в год;

Выходит, средняя медианная зарплата в разных городах Германии не доходит до уровня "хорошего" дохода. Однако сохраняется интересная тенденция: имея диплом о высшем образовании, можно ощутить существенную разницу в финансах.

Например, в Баварии есть возможность зарабатывать 65 750 евро до уплаты налогов при условии окончания университета. Без диплома зарплата доходит до 46 500 евро в год.

Кто зарабатывает больше всего в Германии

Если говорить о представителях конкретных профессий, то некоторые специалисты могут похвастаться доходами, намного выше средних. На вершине рейтинга находятся врачи — почти 100 000 евро до налоговых отчислений. Конечно, сумма зависит от профессионального опыта и специализации.

Представители других высокооплачиваемых отраслей — банковской, страховой и финансовой сфер — зарабатывают ориентировочно 59 500 евро в год, что также не совпадает с размером дохода, который в Германии считают достаточным для комфортной жизни.

Напомним, минимальная зарплата в Украине имеет большой отрыв с показателями минимального заработка в Европейском Союзе. Например, жители Люксембурга получают от 2 570,93 евро в месяц, тогда как украинцы — от 181,65 евро. Наименьший разрыв в зарплате — с Болгарией.

Также мы писали, что Германия ввела весомое изменение с 2025 года, цель которого — минимизировать бюрократию и бумажную волокиту. Отныне в отелях не нужно заполнять кипы бланков при регистрации, правда, нововведение распространяется исключительно на граждан Германии.

Германия работа деньги доходы зарплата

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