Зарплати в Німеччині – скільки потрібно для комфортного життя

Мешканці Німеччини гуляють вулицею. Фото: Pexels

Достатній рівень заробітку для комфортного існування відрізняється для всіх людей, оскільки залежить від багатьох індивідуальних факторів, як от місця проживання, способу життя та ін. Наприклад, громадянам Німеччини достатньо кількох тисяч євро на місяць, оскільки там вартість життя нижча, ніж у Великій Британії чи Франції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку зарплату вважають хорошою в Німеччині.

Читайте також:

Скільки достатньо заробляти німцям

За даними порталу Euronews, мешканці Берліну заробляють трохи більше, ніж у середньому по Німеччині, але витрати на проживання не досягають рівня Лондону і Парижа. На основі дослідження Economic Research Institute вдалося з’ясувати, що німці вважають хорошою зарплатою суму від 64 000 до 70 000 євро брутто на рік.

Тобто достатній дохід на місяць становить 3 300-3 600 євро нетто (після податкових відрахувань). Водночас цікаво порівняти показник із реальними середніми зарплатами німців у 2025 році. Портал з пошуку роботи StepStone опублікував свіжий звіт "Gehaltsreport 2025" про доходи німців.

Згідно з дослідженням, медіанна зарплата сягає рівня 45 800 євро брутто. Проте існують відмінності по містам:

в Мюнхені — 58 000 євро на рік;

в Гамбурзі — 52 000 євро на рік;

в Берліні — 48 250 євро на рік;

у Дрездені — 42 000 євро на рік;

в Магдебурзі — 39 750 євро на рік.

Виходить, середня медіанна зарплата в різних містах Німеччини не доходить до рівня "хорошого" доходу. Проте зберігається цікава тенденція: маючи диплом про вищу освіту, можна відчути суттєву різницю в фінансах.

Наприклад, в Баварії є можливість заробляти 65 750 євро до сплати податків за умови закінчення університету. Без диплому зарплата доходить до 46 500 євро на рік.

Хто заробляє найбільше в Німеччині

Якщо говорити про представників конкретних професій, то деякі фахівці можуть похвалитися доходами, набагато вищими за середні. На вершині рейтингу перебувають лікарі — майже 100 000 євро до податкових відрахувань. Звісно, сума залежить від професійного досвіду та спеціалізації.

Представники інших високооплачуваних галузей — банківської, страхової та фінансової сфер — заробляють орієнтовно 59 500 євро на рік, що також не співпадає з розміром доходу, який у Німеччині вважають достатнім для комфортного життя.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні має великий відрив із показниками мінімального заробітку в Європейському Союзі. Наприклад, мешканці Люксембургу отримують від 2 570,93 євро на місяць, тоді як українці — від 181,65 євро. Найменший розрив у зарплаті — з Болгарією.

Також ми писали, що Німеччина запровадила вагому зміну з 2025 року, мета якої — мінімізувати бюрократію та паперову тяганину. Відтепер у готелях не потрібно заповнювати стоси бланків при реєстрації, щоправда, нововведення поширюється виключно на громадян Німеччини.