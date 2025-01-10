Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума arrow

Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума

10 січня 2025 15:09
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплати в Німеччині – скільки потрібно для комфортного життя
Мешканці Німеччини гуляють вулицею. Фото: Pexels
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Достатній рівень заробітку для комфортного існування відрізняється для всіх людей, оскільки залежить від багатьох індивідуальних факторів, як от місця проживання, способу життя та ін. Наприклад, громадянам Німеччини достатньо кількох тисяч євро на місяць, оскільки там вартість життя нижча, ніж у Великій Британії чи Франції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку зарплату вважають хорошою в Німеччині.

Читайте також:

Скільки достатньо заробляти німцям   

За даними порталу Euronews, мешканці Берліну заробляють трохи більше, ніж у середньому по Німеччині, але витрати на проживання не досягають рівня Лондону і Парижа. На основі дослідження Economic Research Institute вдалося з’ясувати, що німці вважають хорошою зарплатою суму від 64 000 до 70 000 євро брутто на рік.

Тобто достатній дохід на місяць становить 3 300-3 600 євро нетто (після податкових відрахувань). Водночас цікаво порівняти показник із реальними середніми зарплатами німців у 2025 році. Портал з пошуку роботи StepStone опублікував свіжий звіт "Gehaltsreport 2025" про доходи німців.

Згідно з дослідженням, медіанна зарплата сягає рівня 45 800 євро брутто. Проте існують відмінності по містам:

  • в Мюнхені — 58 000 євро на рік;
  • в Гамбурзі — 52 000 євро на рік;
  • в Берліні — 48 250 євро на рік;
  • у Дрездені — 42 000 євро на рік;
  • в Магдебурзі — 39 750 євро на рік.

Виходить, середня медіанна зарплата в різних містах Німеччини не доходить до рівня "хорошого" доходу. Проте зберігається цікава тенденція: маючи диплом про вищу освіту, можна відчути суттєву різницю в фінансах.

Наприклад, в Баварії є можливість заробляти 65 750 євро до сплати податків за умови закінчення університету. Без диплому зарплата доходить до 46 500 євро на рік.

Хто заробляє найбільше в Німеччині

Якщо говорити про представників конкретних професій, то деякі фахівці можуть похвалитися доходами, набагато вищими за середні. На вершині рейтингу перебувають лікарі — майже 100 000 євро до податкових відрахувань. Звісно, сума залежить від професійного досвіду та спеціалізації.

Представники інших високооплачуваних галузей — банківської, страхової та фінансової сфер — заробляють орієнтовно 59 500 євро на рік, що також не співпадає з розміром доходу, який у Німеччині вважають достатнім для комфортного життя.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні має великий відрив із показниками мінімального заробітку в Європейському Союзі. Наприклад, мешканці Люксембургу отримують від 2 570,93 євро на місяць, тоді як українці — від 181,65 євро. Найменший розрив у зарплаті — з Болгарією.

Також ми писали, що Німеччина запровадила вагому зміну з 2025 року, мета якої — мінімізувати бюрократію та паперову тяганину. Відтепер у готелях не потрібно заповнювати стоси бланків при реєстрації, щоправда, нововведення поширюється виключно на громадян Німеччини.

Німеччина робота гроші доходи зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:12 Hisense представила преміальний лазерний проєктор L9Q

15:59 У Харкові задекларували знайдену зброю — деталі від поліції

15:59 Бойові дельфіни на службі РФ — чи варто боятися

15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії

15:17 Одеська митниця не перевірятиме інспекторку з сумнівними статками

15:11 Синоптики пояснили, якої погоди чекати завтра у Києві

15:09 Лубінець відреагував на конфлікт ТЦК з адвокаткою у Харкові

15:09 Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума

16:12 Hisense представила преміальний лазерний проєктор L9Q

15:59 У Харкові задекларували знайдену зброю — деталі від поліції

15:59 Бойові дельфіни на службі РФ — чи варто боятися

15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії

15:17 Одеська митниця не перевірятиме інспекторку з сумнівними статками

15:11 Синоптики пояснили, якої погоди чекати завтра у Києві

15:09 Лубінець відреагував на конфлікт ТЦК з адвокаткою у Харкові

15:09 Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності