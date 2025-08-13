Видео
Главная Рынок труда Некоторые сотрудники получают на 28% больше — у кого вырос доход

Некоторые сотрудники получают на 28% больше — у кого вырос доход

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:52
Зарплаты некоторых украинцев выросли на 28% — кто получает больше в 2025 году
Купюра 1000 грн. Фото: НБУ/Flickr

В агросекторе Украины заметили рост средних зарплат за последний год. Некоторые ключевые профессии могут похвастаться изменением на 20-28% в сторону увеличения. А спрос на сотрудников остается стабильно высоким, особенно в разгар сезона.

Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

Читайте также:

Кто получает большие зарплаты

Согласно анализу медианных зарплат, в июле 2025 года суммы выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го):

  • трактористы — с 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);
  • пилорамщики — с 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);
  • агрономы — с 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);
  • другие профессии в агросекторе — с 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Средний показатель роста заработных плат в годовом разрезе — 15%. Очевидно, спрос на вакансии среди сотрудников тоже высокий. На одно рабочее место в июле 2025 года откликались 23 человека, а год назад — 20 человек. Максимальная востребованность специалистов наблюдается в разгар сезона: больше всего ищут трактористов, а со стороны работников преобладает профессия агронома.

Еще одна нынешняя тенденция касается количества вакансий с бронированием. За год доля таких предложений от работодателей на OLX выросла в 6,2 раза. Например, только в категории "Сельское и лесное хозяйство" увеличение составило с 1% до 7% среди всех объявлений

"Аграрный сектор, особенно сельское хозяйство, остаются важными сферами на рынке труда. Рост заработных плат и стабильно высокий спрос на работников являются признаками здоровой конкуренции на рынке", — говорится в исследовании.

Хотя количество вакансий с бронированием от мобилизации планомерно растет, что свидетельствует о стратегической важности сектора для экономики Украины, нельзя уверенно сказать, что работодатели имеют аналогичные возможности с другими популярными направлениями деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, профсоюзы предлагают с 2026 года повысить прожиточный минимум до 8,62 тыс. грн, а минимальную зарплату — до 12,19 тыс. грн. Плюс они требуют осуществления автоматических индексаций при росте потребительских цен или зарплат.

Также мы писали, какой размер финансовой подушки считается достаточным для украинцев в 2025 году. Большинство экспертов сходятся во мнении, что приемлемой является сумма от 3 до 6 зарплат. Этого хватит на покрытие базовых потребностей в период потрясений.

работа вакансии зарплата работодатели агросектор
Елена Босык - Редактор
Автор:
Елена Босык
