Зарплати деяких українців зросли на 28% — хто отримує більше у 2025 році

В агросекторі України помітили зростання середніх зарплат за останній рік. Деякі ключові професії можуть похвалитися зміною на 20-28% у бік збільшення. А попит на працівників залишається стабільно високим, особливо у розпал сезону.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

Хто отримує більші зарплати

Згідно з аналізом медіанних зарплат, у липні 2025 року суми зросли майже в усіх ключових аграрних професіях (порівняно з аналогічним періодом 2024-го):

трактористи — з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

пилорамники — з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

агрономи — з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

інші професії в агросекторі — з 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Середній показник зростання заробітних плат у річному розрізі — 15%. Очевидно, попит на вакансії серед працівників теж високий. На одне робоче місце в липні 2025 року відгукувалися 23 людини, а рік тому — 20 осіб. Максимальна затребуваність фахівців спостерігається у розпал сезону: найбільше шукають трактористів, а з боку працівників переважає професія агронома.

Ще одна цьогорічна тенденція стосується кількості вакансій з бронюванням. За рік частка таких пропозицій від роботодавців на OLX зросла у 6,2 раза. Наприклад, лише в категорії "Сільське та лісове господарство" збільшення становило з 1% до 7% серед усіх оголошень

"Аграрний сектор, особливо сільське господарство, залишаються важливими сферами на ринку праці. Зростання заробітних плат та стабільно високий попит на працівників є ознаками здорової конкуренції на ринку", — йдеться в дослідженні.

Хоча кількість вакансій із бронюванням від мобілізації планомірно зростає, що свідчить про стратегічну важливість сектора для економіки України, не можна впевнено сказати, що роботодавці мають аналогічні можливості з іншими популярними напрямами діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, профспілки пропонують з 2026 року підвищити прожитковий мінімум до 8,62 тис. грн, а мінімальну зарплату — до 12,19 тис. грн. Плюс вони вимагають здійснення автоматичних індексацій при зростанні споживчих цін або зарплат.

Також ми писали, який розмір фінансової подушки вважається достатнім для українців у 2025 році. Більшість експертів погоджуються, що прийнятною є сума від 3 до 6 зарплат. Цього вистачить на покриття базових потреб у період потрясінь.