Воздушная тревога - есть ли право у сотрудников не работать в 2025 году

Человек работает за компьютером. Фото: Unsplash

В 2025 году, несмотря на все проблемы, связанные с полномасштабной войной, украинцы пытаются более-менее упорядочить свою жизнь. Многих граждан, которые остаются в стране и продолжают здесь работать интересует вопрос должны ли они оставаться на рабочем месте во время объявления воздушной тревоги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Можно ли не работать во время тревог

Как объяснили в Telegram-канале "Ты же юрист", если воздушную тревогу объявили уже во время того, как работник находился на работе, то работодатель не может его заставлять оставаться на месте — это опасные условия труда для работника. В то же время у работодателя должен быть план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить защиту своих работников и посетителей.

Работник может отказаться от выполнения своих обязанностей, поскольку отсутствие на работе не считается прогулом. Но при условиях:

отсутствие работника на работе совпадает с тревогой;

работник предупредил о своем отсутствии руководителя;

нет укрытия, где можно работать.

Оплата работы во время воздушных тревог — что известно

Как отмечают специалисты, если во время воздушной тревоги работник не может выполнять свою работу, тогда работодатель оформляет простой, а рабочему за время, проведенное в укрытии, выплачивают не менее 2/3 от оклада.

Если в укрытии созданы условия для работы, тогда простой не оформляется, а зарплату должны начислить в полном объеме.

Отметим, что на недобросовестных работодателей, которые требуют от работников оставаться на рабочих местах во время воздушных тревог, можно пожаловаться в Профсоюзы или Государственную службу Украины по вопросам труда.

При этом прямой ответственности за работу предприятия во время воздушной тревоги нет. Но если отсутствовали меры для безопасности работников, что повлекло вред жизни и здоровью, возможна административная или уголовная ответственность. Как накажут работодателя — зависит от последствий:

минимальное наказание — штраф от 340 грн

максимальное наказание — лишение свободы

до 7 лет.

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