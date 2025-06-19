Постановление №45 — каких работников могут бронировать работодатели в 2025 году

Мужчина и женщина гуляют с ребенком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С началом полномасштабной войны с Россией в Украине началась всеобщая мобилизация военнообязанных для пополнения армии. Однако у власти есть понимание, что кто-то должен заниматься текущей работой, чтобы поддерживать критически важную для страны инфраструктуру. Поэтому Кабмин Украины в постановлении №45 предусмотрел процедуру бронирования военнообязанных граждан для выполнения служебных обязанностей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о нюансах бронирования мужчин по правительственному постановлению №45.

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Подробнее о постановлении №45

Постановление №45 определяет, кто из работодателей может бронировать работников, а еще содержит отдельный порядок предоставления брони. Но для постановления назначили гриф "Для служебного пользования" (ДСП), поэтому полного текста нет в свободном доступе.

Однако, по информации Министерства экономики Украины, бронирование предусмотрено для военнообязанных, которые работают:

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и других государственных органах;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

Как изменилось бронирование в 2025 году

В этом году процедура бронирования по постановлению №45 претерпела изменения. Так, бронирование на военнообязанных документально оформляют только в случае, если предприятию нужно выполнять мобилизационное задание. Если такой задачи у предприятия нет, тогда бронирование работников не осуществляется и они не переводятся на специальный учет.

Также правительство обновило перечень должностей для бронирования по постановлению № 45. Например, распоряжением №533, которое утвердили в июне 2025 года, разрешается бронировать железнодорожников, ведь они работают на критически важном для экономики предприятии.

После обновления в постановлении также появилась возможность бронирования военнообязанных работников из сферы общего и внешкольного образования, а также из межшкольных ресурсных центров (учебно-производственных комбинатов). Также работодатели могут договариваться о брони для работников Министерства образования и науки, а также тех, кто работает на предприятиях, в учреждениях и организациях сферы образования. В частности, это касается таких должностей:

водитель автотранспорта;

водитель специализированного или грузового автомобиля.

Как сообщалось ранее, аграрным предприятиям разрешили бронировать больше военнообязанных работников. Так, фирмы могут учитывать официально трудоустроенных людей, которые были мобилизованы после 18 мая 2024 года. Узнавайте также, какие предприятия могут бронировать всех работников.