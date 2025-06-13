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Аграріям дозволять бронювати більше працівників — що треба знати

13 червня 2025 13:35
Анастасія Постоєнко - Редактор
Аграрні компанії зможуть забронювати від мобілізації більше працівників
Збір врожаю. Фото: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

Аграрні підприємства отримали можливість бронювати від мобілізації більшу кількість військовозобов’язаних працівників. У сервісі "Дія" оновили деякі функції, що дозволять включати до загального відсотка працівників для бронювання також і тих, кого мобілізовано після 18 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України

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Які умови мають бути дотримані для броні від мобілізації

Згідно з роз’ясненням, підприємства можуть враховувати у квоту військовозобов’язаних тих працівників, які були офіційно працевлаштовані в компанії, були мобілізовані після 18 травня 2024 року,  мають статус "Виключено з військового обліку" у реєстрі "Оберіг" та мають у картці в реєстрі зазначену дату мобілізації після цієї дати.

Що робити, якщо працівника немає в системі

У Мінагро наголошують: якщо такий працівник не відображається в системі як такий, що враховується в квоту, підприємству слід звернутися до оператора територіального центру комплектування та соціальної підтримки для перевірки або актуалізації його даних у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що в Україні можуть розширити перелік педагогів, які матимуть право відстрочки

Також адвокат пояснив, чи має право ТЦК давати повістку заброньованому від мобілізації громадянину. 

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