Аграрні компанії зможуть забронювати від мобілізації більше працівників

Збір врожаю. Фото: Pexels

Аграрні підприємства отримали можливість бронювати від мобілізації більшу кількість військовозобов’язаних працівників. У сервісі "Дія" оновили деякі функції, що дозволять включати до загального відсотка працівників для бронювання також і тих, кого мобілізовано після 18 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Згідно з роз’ясненням, підприємства можуть враховувати у квоту військовозобов’язаних тих працівників, які були офіційно працевлаштовані в компанії, були мобілізовані після 18 травня 2024 року, мають статус "Виключено з військового обліку" у реєстрі "Оберіг" та мають у картці в реєстрі зазначену дату мобілізації після цієї дати.

Що робити, якщо працівника немає в системі

У Мінагро наголошують: якщо такий працівник не відображається в системі як такий, що враховується в квоту, підприємству слід звернутися до оператора територіального центру комплектування та соціальної підтримки для перевірки або актуалізації його даних у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що в Україні можуть розширити перелік педагогів, які матимуть право відстрочки.

Також адвокат пояснив, чи має право ТЦК давати повістку заброньованому від мобілізації громадянину.