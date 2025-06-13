Аграрные компании смогут забронировать от мобилизации больше работников

Сбор урожая. Фото: Pexels

Аграрные предприятия получили возможность бронировать от мобилизации большее количество военнообязанных работников. В сервисе "Дія" обновили некоторые функции, которые позволят включать в общий процент работников для бронирования также и тех, кто мобилизован после 18 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Согласно разъяснению, предприятия могут учитывать в квоту военнообязанных тех работников, которые были официально трудоустроены в компании, были мобилизованы после 18 мая 2024 года, имеют статус "Исключено из воинского учета" в реестре "Оберіг" и имеют в карточке в реестре указанную дату мобилизации после этой даты.

Что делать, если работника нет в системе

В Минагро отмечают: если такой работник не отображается в системе как учитываемый в квоту, предприятию следует обратиться к оператору территориального центра комплектования и социальной поддержки для проверки или актуализации его данных в реестре "Оберіг".

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Украине могут расширить перечень педагогов, которые будут иметь право отсрочки.

Также адвокат объяснил, имеет ли право ТЦК давать повестку забронированному от мобилизации гражданину.