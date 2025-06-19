Постанова №45 — яких працівників можуть бронювати роботодавці у 2025 році

Чоловік і жінка гуляють з дитиною. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З початком повномасштабної війни з Росією в Україні розпочалася загальна мобілізація військовозобов'язаних для поповнення армії. Однак у влади є розуміння, що хтось повинен займатися поточною роботою, аби підтримувати критично важливу для країни інфраструктуру. Тож Кабмін України у постанові №45 передбачив процедуру бронювання військовозобов'язаних громадян для виконання службових обов'язків.

Редакція Новини.LIVE розповідає про нюанси бронювання чоловіків за урядовою постановою №45.

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Детальніше про постанову №45

Постанова №45 визначає, хто з роботодавців може бронювати працівників, а ще містить окремий порядок надання броні. Але для постанови призначили гриф "Для службового користування" (ДСК), тому повного тексту немає у вільному доступі.

Але, за інформацією Міністерства економіки України, бронювання передбачено для військовозобов’язаних, які працюють:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших державних органах;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Як змінилося бронювання у 2025 році

Цього року процедура бронювання за постановою №45 зазнала змін. Так, бронювання на військовозобов'язаних документально оформлюють лише у разі, якщо підприємству потрібно виконувати мобілізаційне завдання. Якщо такого завдання у підприємства немає, тоді бронювання працівників не здійснюється й вони не переводяться на спеціальний облік.

Також уряд оновив перелік посад для бронювання за постановою № 45. Наприклад, розпорядженням №533, яке затвердили у червні 2025 року, дозволяється бронювати залізничників, адже вони працюють на критично важливому для економіки підприємстві.

Після оновлення у постанові також з'явилася можливість бронювання військовозобов’язаних працівників зі сфери загальної та позашкільної освіти, а також з міжшкільних ресурсних центрів (навчально-виробничих комбінатів). Також роботодавці можуть домовлятися про бронь працівників Міністерства освіти і науки, а також тих, хто працює на підприємствах, в установах і організаціях сфери освіти. Зокрема, це стосується таких посад:

водій автотранспорту;

водій спеціалізованого або вантажного автомобіля.

Як повідомлялося раніше, аграрним підприємствам дозволили бронювати більше військовозобов'язаних працівників. Так, фірми можуть враховувати офіційно працевлаштованих людей, які були мобілізовані після 18 травня 2024 року. Дізнавайтесь також, які підприємства можуть бронювати усіх працівників.