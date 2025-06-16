Бронь от мобилизации — кто может получить в июле 2025 года

Военнослужащий выдает повестку украинцу. Фото: УНИАН

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, поэтому в нашей стране продолжаются мобилизационные мероприятия. Они направлены на увеличение количества военных, которые нужны для защиты государства от оккупантов.

Объясняем, кто из военнообязанных мужчин сможет получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

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Мобилизация в июле 2025 года — кто получит бронь

Как рассказал редакции Новини.LIVE адвокат Роман Симутин, основными требованиями для получения бронирования являются:

обновление украинцами военно-учетных данных;

отсутствие в базе розыска;

зарплата в более 20 тыс. гривен.

При этом несколько изменился подход к бронированию работников. Например, ранее уже мобилизованные не учитывались в общее количество работников для бронирования на конкретном предприятии.

"Сейчас на предприятиях, если там работает 60 рабочих и мобилизовали, например, 10 человек — бронируется уже 30 работников. Они вошли в общую массу — военнообязанные и мобилизованные. То есть, 50% от 60 работников — это 30 мужчинам дают бронь от мобилизации", — рассказал Симутин.

Чтобы получить бронь от мобилизации человеку надо работать на предприятиях, в государственных учреждениях, организациях, в компаниях, которым предоставили право бронировать своих работников. Сейчас это доступно для компаний, которые профильные министерства признали критически важными. Статус критичности в Украине предоставляют предприятиям, которые, например, работают в сфере обороны.

О чем еще стоит знать

В июле этого года военные, которые находятся на фронте, получат единовременное денежное вознаграждение в 70 тыс. грн. Доплату получат бойцы, которые выполняют боевые или специальные обязанности в горячих точках фронта.

Право на выплаты должно быть подтверждено боевым приказом о выполнении таких задач. Также этот факт могут подтвердить сведения из журнала боевых действий или боевого донесения, а также рапорт командира подразделения, где будет указано выполнение задач каждым таким военным.

Ранее мы объясняли, кто из военнослужащих ВСУ может получать доплаты в 30 тыс. гривен. Так, соответствующие права есть у бойцов, которые выполняют боевые/специальные задачи. Узнавайте также, кто из украинцев будет получать по 100 тыс. гривен за помощь ПВО.