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Головна Ринок праці Бронь від мобілізації — хто з українців отримає у липні 2025

Бронь від мобілізації — хто з українців отримає у липні 2025

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Дата публікації: 16 червня 2025 17:30
Бронь від мобілізації — хто може отримати у липні 2025 року
Військовослужбовець видає повістку українцю. Фото: УНІАН
Ключові моменти Мобілізація у липні 2025 року — хто отримає бронь Про що ще варто знати

Росія продовжує повномасштабну війну проти України, тож у нашій країні тривають загальні мобілізаційні заходи. Вони спрямовані на збільшення кількості військових, які потрібні для захисту держави від окупантів. 

Пояснюємо, хто з військовозобов'язаних чоловіків зможе отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року. 

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Мобілізація у липні 2025 року — хто отримає бронь

Як розповів редакції Новини.LIVE адвокат Роман Сімутін, основними вимогами для отримання бронювання є: 

  • оновлення українцями військово-облікових даних;
  • відсутність у базі розшуку;
  • зарплата у понад 20 тис. гривень.

При цьому дещо змінився підхід до бронювання працівників. Наприклад, раніше вже мобілізовані не враховувалися в загальну кількість працівників для бронювання на конкретному підприємстві.

"Зараз на підприємствах, якщо там працює 60 робітників і мобілізували, наприклад, 10 людей — бронюється вже 30 працівників. Вони увійшли у загальну масу — військовозобов'язані та мобілізовані. Тобто, 50% від 60 працівників — це 30 чоловікам дають бронь від мобілізації", — розповів Сімутін.  

Щоби отримати бронь від мобілізації людині треба працювати на підприємствах, в державних установах, організаціях, в компаніях, яким надали право бронювати своїх працівників. Зараз це доступно для компаній, які профільні міністерства визнали критично важливими. Статус критичності в Україні надають підприємствам які, наприклад, працюють у сфері оборони. 

Про що ще варто знати 

У липні цього року військові, які перебувають на фронті, отримають одноразову грошову винагороду у 70 тис. грн. Доплату отримають бійці, які виконують бойові чи спеціальні обов'язки у  найгарячіших точках фронту. 

Право на виплати має бути підтверджено бойовим наказом про виконання таких завдань. Також цей факт можуть підтвердити відомості з журналу бойових дій чи бойового донесення, а також рапорт командира підрозділу, де буде вказане виконання завдань кожним таким військовим.

Раніше ми пояснювали, хто з військовослужбовців ЗСУ може отримувати доплати у 30 тис. гривень. Так, відповідні права є у бійців, які виконують бойові/спеціальні завдання. Дізнавайтесь також, хто з українців отримуватиме по 100 тис. гривень за допомогу ППО.   

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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