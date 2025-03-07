Какие основные вызовы гиг-экономики и как с ними бороться

Фрилансер. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Юлия Потапова Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Несколько лет назад один из моих знакомых, опытный маркетолог, устал от корпоративной рутины и решил попробовать фриланс. Его история иллюстрирует вызовы гиг-экономики, с которыми сталкиваются современные специалисты.

Основных таких вызовов пять.

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Какие есть вызовы гиг-экономики

Во-первых, хотя фрилансеры часто могут зарабатывать больше, чем на постоянной работе, нестабильность заказов остается постоянным вызовом. Даже опытные специалисты сталкиваются с периодами неравномерной нагрузки и, соответственно, колебаниями дохода.

Во-вторых, фрилансеры сталкиваются с отсутствием традиционных бенефитов — от оплачиваемых отпусков до медицинского страхования. Это создает дополнительные риски и требует тщательного финансового планирования.

Третий вызов — это профессиональная изоляция. Удаленные работники часто испытывают недостаток профессионального общения и оторванность от корпоративной культуры. Это может негативно влиять на профессиональное развитие и возможности нетворкинга.

Четвертой проблемой является сложность самоменеджмента. Успешный фриланс требует не только профессиональных навыков, но и способности самостоятельно искать клиентов, управлять проектами и развивать личный бренд. Это создает дополнительную нагрузку и требует постоянного самосовершенствования.

И наконец, существует юридическая неопределенность. Современное трудовое законодательство не полностью учитывает особенности удаленной работы, что создает определенные сложности в сфере налогообложения и правовой защиты фрилансеров.

Несмотря на эти вызовы, гиг-экономика продолжает развиваться. В IT-компаниях все больше специалистов работают на проектной основе: разработчики, дизайнеры, тестировщики привлекаются под конкретные задачи. В сфере медиа и контента журналисты, копирайтеры и видеоредакторы не привязаны к одному изданию, а выполняют заказы для разных клиентов. Образование и консалтинг также адаптируются к новым реалиям — преподаватели, бизнес-тренеры и коучи работают в формате краткосрочных контрактов, проводя тренинги и лекции для компаний. Например, платформа statti.in.ua построила свой бизнес именно через аутсорсинг контента, привлекая фрилансеров для написания статей.

Казалось бы, модель идеальная — и для бизнеса, и для работников. Гиг-экономика дает специалистам свободу выбора, гибкий график, возможность работать с разными клиентами и расширять круг профессиональных возможностей. Многие специалисты находят в этом формате путь к более высокому доходу. Но есть и другая сторона медали. Фрилансеры сталкиваются с нестабильностью дохода, отсутствием оплачиваемых отпусков и социального страхования, трудностями в построении долгосрочной карьеры.

Бизнес также вынужден адаптироваться. Гибридные модели сотрудничества, когда компания имеет как постоянный штат, так и привлекает фрилансеров под отдельные задачи, становятся нормой. Многие стартапы работают по принципу "lean team" — основная команда состоит из ключевых сотрудников, а все остальные задачи передаются внешним специалистам. Например, ELEKS, украинская IT-компания, активно сотрудничает с фрилансерами по всему миру, формируя международные команды под конкретные проекты.

Чтобы удержать топовых специалистов, компании меняют систему мотивации. Уже недостаточно просто платить высокую зарплату — необходимо предлагать гибкие условия сотрудничества, долгосрочные контракты, возможность профессионального роста. Google, например, предоставляет фрилансерам доступ к корпоративным курсам и профессиональному развитию, что мотивирует их оставаться в экосистеме компании. Важным фактором становится и автоматизация управления персоналом — специализированные платформы, такие как Trello, Asana или Upwork, помогают эффективно управлять командами, которые работают в разных форматах и в разных странах.

Но наряду с возможностями есть и вызовы. Одной из главных проблем гиг-экономики остается отсутствие социальных гарантий. Фрилансеры не имеют доступа к традиционным пенсионным накоплениям, медицинскому страхованию и другим льготам, которые получают штатные работники. Кроме того, гиг-работники часто не чувствуют себя частью корпоративной культуры.

Гиг-экономика в корне меняет рынок труда. Для компаний это возможность гибко управлять затратами и привлекать специалистов с нужными навыками, а для работников — свобода выбора, возможность самостоятельно управлять карьерой и доходом. Но этот формат работы еще требует адаптации со стороны бизнеса и государства. Для того, чтобы сделать гиг-экономику устойчивым явлением, нужно менять трудовое законодательство, развивать социальные программы для фрилансеров и вводить гибкие корпоративные политики.

Украина уже движется в этом направлении, и главное — не останавливаться. Гиг-экономика - это уже не будущее, а настоящее, и от того, как мы адаптируемся к ней, зависит успешность рынка труда в ближайшие годы.

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