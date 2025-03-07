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5 викликів гіг-економіки — як незалежність змінює ринок праці

7 березня 2025 06:10
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Які є основні виклики гіг-економіки та як із ними боротися
Фрілансер. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Декілька років тому один із моїх знайомих, досвідчений маркетолог, втомився від корпоративної рутини й вирішив спробувати фріланс. Його історія ілюструє виклики гіг-економіки, з якими стикаються сучасні фахівці.

Оновних таких викликів п'ять.

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Які є виклики гіг-економіки

По-перше, хоча фрілансери часто можуть заробляти більше, ніж на постійній роботі, нестабільність замовлень залишається постійним викликом. Навіть досвідчені спеціалісти стикаються з періодами нерівномірного навантаження та, відповідно, коливаннями доходу.

По-друге, фрілансери стикаються з відсутністю традиційних бенефітів — від оплачуваних відпусток до медичного страхування. Це створює додаткові ризики та вимагає ретельного фінансового планування.

Третій виклик — це професійна ізоляція. Віддалені працівники часто відчувають брак професійного спілкування та відірваність від корпоративної культури. Це може негативно впливати на професійний розвиток та можливості нетворкінгу.

Четвертою проблемою є складність самоменеджменту. Успішний фріланс вимагає не лише професійних навичок, але й здатності самостійно шукати клієнтів, керувати проєктами та розвивати особистий бренд. Це створює додаткове навантаження та потребує постійного самовдосконалення.

І нарешті, існує юридична невизначеність. Сучасне трудове законодавство не повністю враховує особливості віддаленої роботи, що створює певні складнощі у сфері оподаткування та правового захисту фрілансерів.

Незважаючи на ці виклики, гіг-економіка продовжує розвиватися. В IT-компаніях дедалі більше фахівців працюють на проєктній основі: розробники, дизайнери, тестувальники залучаються під конкретні задачі. У сфері медіа та контенту журналісти, копірайтери й відеоредактори не прив'язані до одного видання, а виконують замовлення для різних клієнтів. Освіта та консалтинг також адаптуються до нових реалій — викладачі, бізнес-тренери та коучі працюють у форматі короткострокових контрактів, проводячи тренінги та лекції для компаній. Наприклад, платформа statti.in.ua побудувала свій бізнес саме через аутсорсинг контенту, залучаючи фрілансерів для написання статей.

Здавалося б, модель ідеальна — і для бізнесу, і для працівників. Гіг-економіка дає фахівцям свободу вибору, гнучкий графік, можливість працювати з різними клієнтами та розширювати коло професійних можливостей. Багато спеціалістів знаходять у цьому форматі шлях до вищого доходу. Але є й інший бік медалі. Фрілансери стикаються з нестабільністю доходу, відсутністю оплачуваних відпусток та соціального страхування, труднощами в побудові довгострокової кар'єри.

Бізнес також змушений адаптуватися. Гібридні моделі співпраці, коли компанія має як постійний штат, так і залучає фрілансерів під окремі завдання, стають нормою. Багато стартапів працюють за принципом "lean team" — основна команда складається з ключових співробітників, а всі інші завдання передаються зовнішнім спеціалістам. Наприклад, ELEKS, українська IT-компанія, активно співпрацює з фрілансерами по всьому світу, формуючи міжнародні команди під конкретні проєкти.

Щоб утримати топових спеціалістів, компанії змінюють систему мотивації. Уже недостатньо просто платити високу зарплату — необхідно пропонувати гнучкі умови співпраці, довгострокові контракти, можливість професійного зростання. Google, наприклад, надає фрілансерам доступ до корпоративних курсів і професійного розвитку, що мотивує їх залишатися в екосистемі компанії. Важливим фактором стає і автоматизація управління персоналом — спеціалізовані платформи, такі як Trello, Asana чи Upwork, допомагають ефективно керувати командами, які працюють у різних форматах і в різних країнах.

Але поряд із можливостями є й виклики. Однією з головних проблем гіг-економіки залишається відсутність соціальних гарантій. Фрілансери не мають доступу до традиційних пенсійних накопичень, медичного страхування та інших пільг, які отримують штатні працівники. Крім того, гіг-працівники часто не відчувають себе частиною корпоративної культури.

Гіг-економіка докорінно змінює ринок праці. Для компаній це можливість гнучко керувати витратами та залучати фахівців із потрібними навичками, а для працівників — свобода вибору, можливість самостійно керувати кар'єрою та доходом. Але цей формат роботи ще потребує адаптації з боку бізнесу та держави. Для того, щоб зробити гіг-економіку сталим явищем, потрібно змінювати трудове законодавство, розвивати соціальні програми для фрілансерів та запроваджувати гнучкі корпоративні політики.

Україна вже рухається у цьому напрямку, і головне — не зупинятися. Гіг-економіка — це вже не майбутнє, а сьогодення, і від того, як ми адаптуємося до неї, залежить успішність ринку праці в найближчі роки.

Нагадаємо, у березні українці отримають підвищену пенсію. Йдеться не лише про індексацію. Деяким пенсіонерам виплатять надбавки.  

Також ми повідомляли, чому в Україні не підвищуватимуть мінімальні зарплати. За словами народного депутата Богдана Китика, збільшення мінімальної заробітної плати в Україні призупинили, згідно з меморандумом із МВФ і Світовим банком.

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