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Главная Рецепты Зеленый соус к шашлыку для повышения иммунитета — за 5 минут

Зеленый соус к шашлыку для повышения иммунитета — за 5 минут

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 01:00
Зеленый соус из укропа и горчицы за 5 минут — ароматная заправка к шашлыку и овощам
Зеленый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Яркий, свежий и полезный — этот зеленый соус из укропа, лимона и горчицы станет любимой заправкой к шашлыку, печеным овощам или просто к гренкам. Он готовится за 5 минут, прекрасно повышает иммунитет и хранится в холодильнике несколько дней.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • укроп — 300 г;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • сок лимона — с ½ шт.;
  • горчица (лучше дижонская) — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 больших зубчика;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Укроп промыть, отрезать жесткие стебли, зелень нарезать грубо и переложить в чашу блендера.

Добавить цедру лимона, сок половины лимона, горчицу, измельченный чеснок и растительное масло. Все тщательно взбить до однородной пастообразной консистенции.

зелений соус для шашлику
Приготовление соуса Фото: smachnenke.com.ua

Соус готов — он имеет яркий цвет, выразительный аромат и пикантный привкус.

простий зелений соус для шашлику
Готовый соус Фото: smachnenke.com.ua

Его можно подавать к шашлыку, овощам, картофелю или использовать как маринад. Хранить в банке в холодильнике до 5 дней.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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