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Головна Рецепти Зелений соус до шашлику для підвищення імунітету — за 5 хвилин

Зелений соус до шашлику для підвищення імунітету — за 5 хвилин

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Дата публікації: 9 червня 2025 01:00
Зелений соус з кропу та гірчиці за 5 хвилин — ароматна заправка до шашлику й овочів
Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Яскравий, свіжий і корисний — цей зелений соус з кропу, лимона й гірчиці стане улюбленою заправкою до шашлику, печених овочів або просто до грінок. Він готується за 5 хвилин, чудово підвищує імунітет і зберігається в холодильнику декілька днів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кріп — 300 г;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • сік лимона — з ½ шт.;
  • гірчиця (краще діжонська) — 3 ст. л.;
  • часник — 2 великі зубчики;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Кріп промити, відрізати жорсткі стебла, зелень нарізати грубо й перекласти в чашу блендера.

Додати цедру лимона, сік половини лимона, гірчицю, подрібнений часник та олію. Усе ретельно збити до однорідної пастоподібної консистенції.

зелений соус для шашлику
Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Соус готовий — він має яскравий колір, виразний аромат і пікантний присмак.

простий зелений соус для шашлику
Готовий соус. Фото: smachnenke.com.ua

Його можна подавати до шашлику, овочів, картоплі чи використовувати як маринад. Зберігати в банці в холодильнику до 5 днів.

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кріп часник рецепт шашлик соус
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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