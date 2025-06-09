Зелений соус з кропу та гірчиці за 5 хвилин — ароматна заправка до шашлику й овочів

Зелений соус. Фото: smachnenke.com.ua

Яскравий, свіжий і корисний — цей зелений соус з кропу, лимона й гірчиці стане улюбленою заправкою до шашлику, печених овочів або просто до грінок. Він готується за 5 хвилин, чудово підвищує імунітет і зберігається в холодильнику декілька днів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кріп — 300 г;

цедра лимона — з 1 шт.;

сік лимона — з ½ шт.;

гірчиця (краще діжонська) — 3 ст. л.;

часник — 2 великі зубчики;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Кріп промити, відрізати жорсткі стебла, зелень нарізати грубо й перекласти в чашу блендера.



Додати цедру лимона, сік половини лимона, гірчицю, подрібнений часник та олію. Усе ретельно збити до однорідної пастоподібної консистенції.

Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Соус готовий — він має яскравий колір, виразний аромат і пікантний присмак.

Готовий соус. Фото: smachnenke.com.ua

Його можна подавати до шашлику, овочів, картоплі чи використовувати як маринад. Зберігати в банці в холодильнику до 5 днів.

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