Сочная курица с хрустящей корочкой — секрет в вырезанном позвоночнике и сливочном масле

Вырезаем курице хребет — секрет сочной курицы в духовке
Чтобы курица в духовке всегда была сочной, достаточно одного простого трюка — вырезать хребет и запекать ее в форме бабочки. Благодаря такому способу она готовится быстрее, равномернее, а сливочное масло под шкуркой делает мясо невероятно нежным.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- курица целая — 1 шт. (примерно 2 кг);
- соль — 2 ч. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- сушеный укроп — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
С помощью кухонных ножниц или острого ножа вырезать позвоночник вдоль обеих сторон — начинайте от хвоста к шее, двигаясь вдоль спины.
Удалить позвоночник и развернуть курицу, прижав ладонями к доске, чтобы она стала плоской — в форме "бабочки".
Приподнять кожицу в области грудки и бедер, осторожно вставить под нее кусочки мягкого сливочного масла — это сделает мясо еще более сочным.
Смешать соль, перец, сушеный чеснок и укроп. Хорошо натереть курицу этой смесью с обеих сторон.
Выложить курицу на противень шкуркой вверх, распластанной. Запекать в разогретой духовке до 220 °C примерно 45 минут или до золотистой корочки.
Во время выпекания можно 1-2 раза смазать курицу соком, который образуется на дне формы.
Готовую курицу подавать со свежими овощами или любимым гарниром.
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