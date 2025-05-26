Сочная курица с хрустящей корочкой — секрет в вырезанном позвоночнике и сливочном масле

Запеченная курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чтобы курица в духовке всегда была сочной, достаточно одного простого трюка — вырезать хребет и запекать ее в форме бабочки. Благодаря такому способу она готовится быстрее, равномернее, а сливочное масло под шкуркой делает мясо невероятно нежным.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

курица целая — 1 шт. (примерно 2 кг);

соль — 2 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сушеный укроп — 1 ч. л.;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

С помощью кухонных ножниц или острого ножа вырезать позвоночник вдоль обеих сторон — начинайте от хвоста к шее, двигаясь вдоль спины.

Вырезание позвоночника. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Удалить позвоночник и развернуть курицу, прижав ладонями к доске, чтобы она стала плоской — в форме "бабочки".

Куриная тушка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приподнять кожицу в области грудки и бедер, осторожно вставить под нее кусочки мягкого сливочного масла — это сделает мясо еще более сочным.

Сливочное масло и курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать соль, перец, сушеный чеснок и укроп. Хорошо натереть курицу этой смесью с обеих сторон.

Ассорти специй. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить курицу на противень шкуркой вверх, распластанной. Запекать в разогретой духовке до 220 °C примерно 45 минут или до золотистой корочки.

Запеченная курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Во время выпекания можно 1-2 раза смазать курицу соком, который образуется на дне формы.

Готовая курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовую курицу подавать со свежими овощами или любимым гарниром.

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