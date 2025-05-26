Соковита курка з хрусткою скоринкою — секрет у вирізаному хребті та вершковому маслі

Вирізаємо курці хребет — секрет соковитої курки в духовці
Щоб курка в духовці завжди була соковитою, достатньо одного простого трюку — вирізати хребет і запікати її у формі метелика. Завдяки такому способу вона готується швидше, рівномірніше, а вершкове масло під шкіркою робить м’ясо неймовірно ніжним.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курка ціла — 1 шт. (приблизно 2 кг);
- сіль — 2 ч. л.;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- сушений кріп — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
За допомогою кухонних ножиць або гострого ножа вирізати хребет уздовж обох боків — починайте від хвоста до шиї, рухаючись вздовж спини.
Видалити хребет і розгорнути курку, притиснувши долонями до дошки, щоб вона стала плоскою — у формі "метелика".
Підняти шкірку в ділянці грудки та стегон, обережно вставити під неї шматочки м’якого вершкового масла — це зробить м’ясо ще соковитішим.
Змішати сіль, перець, сушений часник і кріп. Добре натерти курку цією сумішшю з обох боків.
Викласти курку на деко шкіркою догори, розпластаною. Запікати у розігрітій духовці до 220 °C приблизно 45 хвилин або до золотистої скоринки.
Під час випікання можна 1–2 рази змастити курку соком, що утворюється на дні форми.
Готову курку подавати зі свіжими овочами або улюбленим гарніром.
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