Соковита курка з хрусткою скоринкою — секрет у вирізаному хребті та вершковому маслі

Запечена курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Щоб курка в духовці завжди була соковитою, достатньо одного простого трюку — вирізати хребет і запікати її у формі метелика. Завдяки такому способу вона готується швидше, рівномірніше, а вершкове масло під шкіркою робить м’ясо неймовірно ніжним.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курка ціла — 1 шт. (приблизно 2 кг);

сіль — 2 ч. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

сушений кріп — 1 ч. л.;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

За допомогою кухонних ножиць або гострого ножа вирізати хребет уздовж обох боків — починайте від хвоста до шиї, рухаючись вздовж спини.

Вірізання хребта. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Видалити хребет і розгорнути курку, притиснувши долонями до дошки, щоб вона стала плоскою — у формі "метелика".

Куряча тушка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Підняти шкірку в ділянці грудки та стегон, обережно вставити під неї шматочки м’якого вершкового масла — це зробить м’ясо ще соковитішим.

Вершкове масло та курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати сіль, перець, сушений часник і кріп. Добре натерти курку цією сумішшю з обох боків.

Асорті спецій. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти курку на деко шкіркою догори, розпластаною. Запікати у розігрітій духовці до 220 °C приблизно 45 хвилин або до золотистої скоринки.

Запечена курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Під час випікання можна 1–2 рази змастити курку соком, що утворюється на дні форми.

Готова курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готову курку подавати зі свіжими овочами або улюбленим гарніром.

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