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Весенний салат с редисом, огурцом и яйцом — фото рецепт

2 мая 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Весенний салат с редисом, огурцом и яйцом — классический рецепт
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот простой, свежий и полезный весенний салат из редиса, огурцов и яиц со сметанной заправкой — идеальный выбор для легкого обеда или ужина. Готовится за считанные минуты, имеет нежный вкус и дарит весеннюю свежесть в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 3 шт.;
  • редис — 5 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • укроп — 5 веточек;
  • зеленый лук — 3 веточки;
  • сметана (от 20% жирности) — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Заранее сварить яйца вкрутую — 7 минут после закипания, затем охладить в холодной воде.

весняний салат з редискою, огірком та яйцем
Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Овощи и зелень тщательно вымыть и обсушить. У редиса обрезать кончики, огурцы — с обеих сторон.

смачний весняний салат з редискою, огірком та яйцем
Огурцы и редис. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать редис и огурцы пополам или на четверти, в зависимости от размера, затем тонко нарезать.

простий весняний салат з редискою, огірком та яйцем
Нарезанные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Очищенные яйца нарезать мелкими кусочками. Укроп измельчить, удалив жесткие стебли.

смачний салат з редискою, огірком та яйцем
Сметана и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать. Если хотите более мягкий вкус, можно использовать только зеленую часть. В большой миске смешать нарезанные овощи, яйца и зелень. Добавить сметану, соль и свежемолотый перец. Хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

простий салат з редискою, огірком та яйцем
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавайте сразу или храните нарезанные ингредиенты без заправки в холодильнике, а перед подачей добавьте сметану, соль и перец. Так салат останется хрустящим и свежим.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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