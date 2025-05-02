Весенний салат с редисом, огурцом и яйцом — классический рецепт

Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой, свежий и полезный весенний салат из редиса, огурцов и яиц со сметанной заправкой — идеальный выбор для легкого обеда или ужина. Готовится за считанные минуты, имеет нежный вкус и дарит весеннюю свежесть в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы — 3 шт.;

редис — 5 шт.;

яйца — 3 шт.;

укроп — 5 веточек;

зеленый лук — 3 веточки;

сметана (от 20% жирности) — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Заранее сварить яйца вкрутую — 7 минут после закипания, затем охладить в холодной воде.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Овощи и зелень тщательно вымыть и обсушить. У редиса обрезать кончики, огурцы — с обеих сторон.

Огурцы и редис. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать редис и огурцы пополам или на четверти, в зависимости от размера, затем тонко нарезать.

Нарезанные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Очищенные яйца нарезать мелкими кусочками. Укроп измельчить, удалив жесткие стебли.

Сметана и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать. Если хотите более мягкий вкус, можно использовать только зеленую часть. В большой миске смешать нарезанные овощи, яйца и зелень. Добавить сметану, соль и свежемолотый перец. Хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавайте сразу или храните нарезанные ингредиенты без заправки в холодильнике, а перед подачей добавьте сметану, соль и перец. Так салат останется хрустящим и свежим.

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