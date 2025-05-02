Весенний салат с редисом, огурцом и яйцом — классический рецепт

Весенний салат с редисом, огурцом и яйцом — фото рецепт
Этот простой, свежий и полезный весенний салат из редиса, огурцов и яиц со сметанной заправкой — идеальный выбор для легкого обеда или ужина. Готовится за считанные минуты, имеет нежный вкус и дарит весеннюю свежесть в каждой ложке.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 шт.;
- редис — 5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- укроп — 5 веточек;
- зеленый лук — 3 веточки;
- сметана (от 20% жирности) — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Заранее сварить яйца вкрутую — 7 минут после закипания, затем охладить в холодной воде.
Овощи и зелень тщательно вымыть и обсушить. У редиса обрезать кончики, огурцы — с обеих сторон.
Нарезать редис и огурцы пополам или на четверти, в зависимости от размера, затем тонко нарезать.
Очищенные яйца нарезать мелкими кусочками. Укроп измельчить, удалив жесткие стебли.
Зеленый лук мелко нарезать. Если хотите более мягкий вкус, можно использовать только зеленую часть. В большой миске смешать нарезанные овощи, яйца и зелень. Добавить сметану, соль и свежемолотый перец. Хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.
Подавайте сразу или храните нарезанные ингредиенты без заправки в холодильнике, а перед подачей добавьте сметану, соль и перец. Так салат останется хрустящим и свежим.
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