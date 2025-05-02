Весняний салат з редискою, огірком і яйцем — класичний рецепт

Весняний салат з редискою, огірком та яйцем — фото рецепт
Цей простий, свіжий і корисний весняний салат із редиски, огірків та яєць зі сметанною заправкою — ідеальний вибір для легкого обіду чи вечері. Готується за лічені хвилини, має ніжний смак і дарує весняну свіжість у кожній ложці.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 шт.;
- редиска — 5 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- кріп — 5 гілочок;
- зелена цибуля — 3 гілочки;
- сметана (від 20% жирності) — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Заздалегідь зварити яйця круто — 7 хвилин після закипання, потім охолодити в холодній воді.
Овочі та зелень ретельно вимити та обсушити. У редиски обрізати кінчики, огірки — з обох боків.
Нарізати редиску та огірки навпіл або на чверті, залежно від розміру, потім тонко нарізати.
Очищені яйця нарізати дрібними шматочками. Кріп подрібнити, видаливши жорсткі стебла.
Зелену цибулю дрібно нарізати. Якщо бажаєте м’якший смак, можна використати лише зелену частину. У великій мисці змішати нарізані овочі, яйця та зелень. Додати сметану, сіль і свіжомелений перець. Добре перемішати, щоб заправка рівномірно вкрила всі інгредієнти.
Подавайте одразу або зберігайте нарізані інгредієнти без заправки в холодильнику, а перед подачею додайте сметану, сіль і перець. Так салат залишиться хрустким та свіжим.
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