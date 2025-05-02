Весняний салат з редискою, огірком і яйцем — класичний рецепт

Весняний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий, свіжий і корисний весняний салат із редиски, огірків та яєць зі сметанною заправкою — ідеальний вибір для легкого обіду чи вечері. Готується за лічені хвилини, має ніжний смак і дарує весняну свіжість у кожній ложці.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 3 шт.;

редиска — 5 шт.;

яйця — 3 шт.;

кріп — 5 гілочок;

зелена цибуля — 3 гілочки;

сметана (від 20% жирності) — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Заздалегідь зварити яйця круто — 7 хвилин після закипання, потім охолодити в холодній воді.

Інгредієнти для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Овочі та зелень ретельно вимити та обсушити. У редиски обрізати кінчики, огірки — з обох боків.

Огірки та редис. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати редиску та огірки навпіл або на чверті, залежно від розміру, потім тонко нарізати.

Нарізані яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Очищені яйця нарізати дрібними шматочками. Кріп подрібнити, видаливши жорсткі стебла.

Сметана та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати. Якщо бажаєте м’якший смак, можна використати лише зелену частину. У великій мисці змішати нарізані овочі, яйця та зелень. Додати сметану, сіль і свіжомелений перець. Добре перемішати, щоб заправка рівномірно вкрила всі інгредієнти.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подавайте одразу або зберігайте нарізані інгредієнти без заправки в холодильнику, а перед подачею додайте сметану, сіль і перець. Так салат залишиться хрустким та свіжим.

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