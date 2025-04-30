Салат з молодої капусти з авокадо та сиром за 5 хвилин — рецепт з фото

Не банальний салат з молодої капусти за 5 хвилин — здивує смаком
Цей салат з молодої капусти стане приємним відкриттям для тих, хто шукає легку, корисну і водночас незвичну страву. Завдяки поєднанню хрумкої капусти, свіжого огірка, кремового авокадо, ароматної зелені та солонуватого сиру він має виразний, збалансований смак і готується буквально за 5 хвилин. Такий салат ідеально підходить для літнього обіду, вечері або як гарнір до основної страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- сир фета, адигейський або бринза — 100 г;
- гарбузове або соняшникове насіння — 1 ст. л.;
- зелень (кріп, м’ята) — за смаком;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, викласти в миску. Нарізати огірок соломкою, авокадо — кубиком, додати до капусти.
Дрібно нарізати м’яту та кріп, додати до салату. Нарізати сир кубиком, додати разом із насінням.
Заправити лимонним соком, оливковою олією, додати сіль і перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!