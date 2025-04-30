Салат з молодої капусти з авокадо та сиром за 5 хвилин — рецепт з фото

Салат з молодої капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з молодої капусти стане приємним відкриттям для тих, хто шукає легку, корисну і водночас незвичну страву. Завдяки поєднанню хрумкої капусти, свіжого огірка, кремового авокадо, ароматної зелені та солонуватого сиру він має виразний, збалансований смак і готується буквально за 5 хвилин. Такий салат ідеально підходить для літнього обіду, вечері або як гарнір до основної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молода капуста — 300 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

сир фета, адигейський або бринза — 100 г;

гарбузове або соняшникове насіння — 1 ст. л.;

зелень (кріп, м’ята) — за смаком;

оливкова олія — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, викласти в миску. Нарізати огірок соломкою, авокадо — кубиком, додати до капусти.

Огірок та авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати м’яту та кріп, додати до салату. Нарізати сир кубиком, додати разом із насінням.

Сир та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити лимонним соком, оливковою олією, додати сіль і перемішати.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

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