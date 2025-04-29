7 простих і бюджетних салатів на кожен день — смачні ідеї з доступних інгредієнтів

7 простих салатів "за копійки" на кожен день — готуються швидко
Ці салати готуються швидко, з найдоступніших продуктів, не вимагають кулінарного досвіду та смакують так, що зникають із тарілки першими.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Салат з яєць і зеленого горошку
Вам знадобиться:
- варені яйця — 3 шт.;
- консервований зелений горошок — 1 банка;
- пучок зеленої або ріпчастої цибулі;
- майонез;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати яйця кубиком, подрібнити цибулю. Додати зелений горошок без рідини, заправити майонезом і перемішати. Додати сіль і перець до смаку.
Салат з капусти, моркви та кукурудзи
Вам знадобиться:
- білокачанна або пекінська капуста — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- консервована кукурудза — ½ банки;
- зелень — кілька гілочок;
- олія;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, за потреби перетерти з сіллю. Натерти моркву, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і перемішати.
Салат з квасолі, моркви та цибулі
Вам знадобиться:
- консервована квасоля у власному соці — 1 банка;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю, натерти моркву. Обсмажити на олії до готовності, злегка підсолити. Злити рідину з квасолі, додати до овочів і перемішати. Додати сіль і перець за смаком.
Буряковий салат з кукурудзою та цибулею
Вам знадобиться:
- запечені або варені буряки — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- консервована кукурудза — ½ банки;
- зелень — кілька гілочок;
- олія;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати буряк кубиком, цибулю — півкільцями, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і поперчити до смаку.
Морквяний салат з сиром і часником
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- плавлений або твердий сир — 100 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез.
Спосіб приготування
Натерти моркву та сир на тертці, подрібнити часник. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати.
Картопляний салат з гірчичною заправкою
Вам знадобиться:
- відварена або запечена картопля — 4–5 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- маринований огірок — за бажанням.
Для заправки:
- олія — 2 ст. л.;
- зернова гірчиця — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими скибками, замочити в холодній воді. Очистити і крупно нарізати картоплю. Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, з’єднати всі складники, додати заправку, перемішати.
Польський салат з яблуками та огірками
Вам знадобиться:
- кисло-солодкі яблука — 2 шт.;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.
Для заправки:
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана або йогурт — 1 ст. л.;
- зернова гірчиця;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю, замочити у холодній воді. Очистити яблука, нарізати кубиком. Огірки також нарізати кубиком і злегка відтиснути.
Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, додати всі інгредієнти і перемішати. Приправити за смаком.
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