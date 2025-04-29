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7 простих салатів "за копійки" на кожен день — готуються швидко

29 квітня 2025 12:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
7 простих і бюджетних салатів на кожен день — смачні ідеї з доступних інгредієнтів
Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці салати готуються швидко, з найдоступніших продуктів, не вимагають кулінарного досвіду та смакують так, що зникають із тарілки першими.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Салат з яєць і зеленого горошку

Салат з яєць і зеленого горошку
Салат з яєць і зеленого горошку. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • варені яйця — 3 шт.;
  • консервований зелений горошок — 1 банка;
  • пучок зеленої або ріпчастої цибулі;
  • майонез;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати яйця кубиком, подрібнити цибулю. Додати зелений горошок без рідини, заправити майонезом і перемішати. Додати сіль і перець до смаку.

Салат з капусти, моркви та кукурудзи

Салат з капусти, моркви та кукурудзи
Салат з капусти, моркви та кукурудзи. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • білокачанна або пекінська капуста — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • консервована кукурудза — ½ банки;
  • зелень — кілька гілочок;
  • олія;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, за потреби перетерти з сіллю. Натерти моркву, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і перемішати.

Салат з квасолі, моркви та цибулі

Салат з квасолі, моркви та цибулі
Салат з квасолі, моркви та цибулі. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • консервована квасоля у власному соці — 1 банка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю, натерти моркву. Обсмажити на олії до готовності, злегка підсолити. Злити рідину з квасолі, додати до овочів і перемішати. Додати сіль і перець за смаком.

Буряковий салат з кукурудзою та цибулею

Буряковий салат з кукурудзою та цибулею
Буряковий салат з кукурудзою та цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • запечені або варені буряки — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • консервована кукурудза — ½ банки;
  • зелень — кілька гілочок;
  • олія;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати буряк кубиком, цибулю — півкільцями, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і поперчити до смаку.

Морквяний салат з сиром і часником

Морквяний салат з сиром і часником
Морквяний салат з сиром і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • плавлений або твердий сир — 100 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез.

Спосіб приготування

Натерти моркву та сир на тертці, подрібнити часник. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати.

Картопляний салат з гірчичною заправкою

Картопляний салат з гірчичною заправкою
Картопляний салат з гірчичною заправкою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • відварена або запечена картопля — 4–5 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • маринований огірок — за бажанням.

Для заправки:

  • олія — 2 ст. л.;
  • зернова гірчиця — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими скибками, замочити в холодній воді. Очистити і крупно нарізати картоплю. Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, з’єднати всі складники, додати заправку, перемішати.

Польський салат з яблуками та огірками

Польський салат з яблуками та огірками
Польський салат з яблуками та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • кисло-солодкі яблука — 2 шт.;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.

Для заправки:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана або йогурт — 1 ст. л.;
  • зернова гірчиця;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, замочити у холодній воді. Очистити яблука, нарізати кубиком. Огірки також нарізати кубиком і злегка відтиснути.

Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, додати всі інгредієнти і перемішати. Приправити за смаком.

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12:30 Нова пошта змінила умови для клієнтів — що відбулося з тарифами

12:28 У РФ упевнені, що їхню збірну включать до числа учасників ЧС-2026

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 Затягування справи — донька Фаріон висловилась про судовий процес

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