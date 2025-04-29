7 простих і бюджетних салатів на кожен день — смачні ідеї з доступних інгредієнтів

Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Ці салати готуються швидко, з найдоступніших продуктів, не вимагають кулінарного досвіду та смакують так, що зникають із тарілки першими.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Салат з яєць і зеленого горошку

Салат з яєць і зеленого горошку. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

варені яйця — 3 шт.;

консервований зелений горошок — 1 банка;

пучок зеленої або ріпчастої цибулі;

майонез;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати яйця кубиком, подрібнити цибулю. Додати зелений горошок без рідини, заправити майонезом і перемішати. Додати сіль і перець до смаку.

Салат з капусти, моркви та кукурудзи

Салат з капусти, моркви та кукурудзи. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

білокачанна або пекінська капуста — 300 г;

морква — 1 шт.;

консервована кукурудза — ½ банки;

зелень — кілька гілочок;

олія;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, за потреби перетерти з сіллю. Натерти моркву, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і перемішати.

Салат з квасолі, моркви та цибулі

Салат з квасолі, моркви та цибулі. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

консервована квасоля у власному соці — 1 банка;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю, натерти моркву. Обсмажити на олії до готовності, злегка підсолити. Злити рідину з квасолі, додати до овочів і перемішати. Додати сіль і перець за смаком.

Буряковий салат з кукурудзою та цибулею

Буряковий салат з кукурудзою та цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

запечені або варені буряки — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

консервована кукурудза — ½ банки;

зелень — кілька гілочок;

олія;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати буряк кубиком, цибулю — півкільцями, подрібнити зелень. Додати кукурудзу без рідини, заправити олією, посолити і поперчити до смаку.

Морквяний салат з сиром і часником

Морквяний салат з сиром і часником. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

плавлений або твердий сир — 100 г;

часник — 1 зубчик;

майонез.

Спосіб приготування

Натерти моркву та сир на тертці, подрібнити часник. Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом і перемішати.

Картопляний салат з гірчичною заправкою

Картопляний салат з гірчичною заправкою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

відварена або запечена картопля — 4–5 шт.;

цибуля — 1 шт.;

маринований огірок — за бажанням.

Для заправки:

олія — 2 ст. л.;

зернова гірчиця — 1 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими скибками, замочити в холодній воді. Очистити і крупно нарізати картоплю. Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, з’єднати всі складники, додати заправку, перемішати.

Польський салат з яблуками та огірками

Польський салат з яблуками та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

кисло-солодкі яблука — 2 шт.;

мариновані огірки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.

Для заправки:

майонез — 2 ст. л.;

сметана або йогурт — 1 ст. л.;

зернова гірчиця;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, замочити у холодній воді. Очистити яблука, нарізати кубиком. Огірки також нарізати кубиком і злегка відтиснути.

Змішати інгредієнти для заправки. Злити воду з цибулі, додати всі інгредієнти і перемішати. Приправити за смаком.

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