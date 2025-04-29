7 простых и бюджетных салатов на каждый день — вкусные идеи из доступных ингредиентов

Салат с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Эти салаты готовятся быстро, из самых доступных продуктов, не требуют кулинарного опыта и на вкус так, что исчезают с тарелки первыми.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Салат из яиц и зеленого горошка

Салат из яиц и зеленого горошка. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

вареные яйца — 3 шт.;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

пучок зеленого или репчатого лука;

майонез;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать яйца кубиком, измельчить лук. Добавить зеленый горошек без жидкости, заправить майонезом и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.

Салат из капусты, моркови и кукурузы

Салат из капусты, моркови и кукурузы. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

белокочанная или пекинская капуста — 300 г;

морковь — 1 шт.;

консервированная кукуруза — ½ банки;

зелень — несколько веточек;

растительное масло;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, при необходимости перетереть с солью. Натереть морковь, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и перемешать.

Салат из фасоли, моркови и лука

Салат из фасоли, моркови и лука. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить на растительном масле до готовности, слегка подсолить. Слить жидкость с фасоли, добавить к овощам и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.

Свекольный салат со свеклой и кукурузой и луком

Свекольный салат со свеклой и кукурузой и луком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

запеченная или вареная свекла — 1-2 шт.;

лук — 1 шт;

консервированная кукуруза — ½ банки;

зелень — несколько веточек;

растительное масло;

соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать свеклу кубиком, лук — полукольцами, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.

Морковный салат с сыром и чесноком

Морковный салат с сыром и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

плавленый или твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез.

Способ приготовления

Натереть морковь и сыр на терке, измельчить чеснок. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.

Картофельный салат с горчичной заправкой

Картофельный салат с горчичной заправкой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

отварной или запеченный картофель — 4-5 шт.;

лук — 1 шт.;

маринованный огурец — по желанию.

Для заправки:

растительное масло — 2 ст. л.;

зерновая горчица — 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими ломтиками, замочить в холодной воде. Очистить и крупно нарезать картофель. Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, соединить все составляющие, добавить заправку, перемешать.

Польский салат с яблоками и огурцами

Польский салат с яблоками и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

лук — 1 шт.

Для заправки:

майонез — 2 ст. л.;

сметана или йогурт — 1 ст. л.;

зерновая горчица;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, замочить в холодной воде. Очистить яблоки, нарезать кубиком. Огурцы также нарезать кубиком и слегка отжать.

Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, добавить все ингредиенты и перемешать. Приправить по вкусу.

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