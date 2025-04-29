7 простых и бюджетных салатов на каждый день — вкусные идеи из доступных ингредиентов

7 простых салатов "за копейки" на каждый день — готовятся быстро
Эти салаты готовятся быстро, из самых доступных продуктов, не требуют кулинарного опыта и на вкус так, что исчезают с тарелки первыми.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Салат из яиц и зеленого горошка
Вам понадобится:
- вареные яйца — 3 шт.;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- пучок зеленого или репчатого лука;
- майонез;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать яйца кубиком, измельчить лук. Добавить зеленый горошек без жидкости, заправить майонезом и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.
Салат из капусты, моркови и кукурузы
Вам понадобится:
- белокочанная или пекинская капуста — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — ½ банки;
- зелень — несколько веточек;
- растительное масло;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, при необходимости перетереть с солью. Натереть морковь, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и перемешать.
Салат из фасоли, моркови и лука
Вам понадобится:
- консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить на растительном масле до готовности, слегка подсолить. Слить жидкость с фасоли, добавить к овощам и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.
Свекольный салат со свеклой и кукурузой и луком
Вам понадобится:
- запеченная или вареная свекла — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт;
- консервированная кукуруза — ½ банки;
- зелень — несколько веточек;
- растительное масло;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать свеклу кубиком, лук — полукольцами, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.
Морковный салат с сыром и чесноком
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- плавленый или твердый сыр — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез.
Способ приготовления
Натереть морковь и сыр на терке, измельчить чеснок. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.
Картофельный салат с горчичной заправкой
Вам понадобится:
- отварной или запеченный картофель — 4-5 шт.;
- лук — 1 шт.;
- маринованный огурец — по желанию.
Для заправки:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- зерновая горчица — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук тонкими ломтиками, замочить в холодной воде. Очистить и крупно нарезать картофель. Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, соединить все составляющие, добавить заправку, перемешать.
Польский салат с яблоками и огурцами
Вам понадобится:
- кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- лук — 1 шт.
Для заправки:
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана или йогурт — 1 ст. л.;
- зерновая горчица;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук, замочить в холодной воде. Очистить яблоки, нарезать кубиком. Огурцы также нарезать кубиком и слегка отжать.
Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, добавить все ингредиенты и перемешать. Приправить по вкусу.
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