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7 простых салатов "за копейки" на каждый день — готовятся быстро

29 апреля 2025 12:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
7 простых и бюджетных салатов на каждый день — вкусные идеи из доступных ингредиентов
Салат с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти салаты готовятся быстро, из самых доступных продуктов, не требуют кулинарного опыта и на вкус так, что исчезают с тарелки первыми.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Салат из яиц и зеленого горошка

Салат з яєць і зеленого горошку
Салат из яиц и зеленого горошка. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • вареные яйца — 3 шт.;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • пучок зеленого или репчатого лука;
  • майонез;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать яйца кубиком, измельчить лук. Добавить зеленый горошек без жидкости, заправить майонезом и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.

Салат из капусты, моркови и кукурузы

Салат з капусти, моркви та кукурудзи
Салат из капусты, моркови и кукурузы. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • белокочанная или пекинская капуста — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • консервированная кукуруза — ½ банки;
  • зелень — несколько веточек;
  • растительное масло;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, при необходимости перетереть с солью. Натереть морковь, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и перемешать.

Салат из фасоли, моркови и лука

Салат з квасолі, моркви та цибулі
Салат из фасоли, моркови и лука. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук, натереть морковь. Обжарить на растительном масле до готовности, слегка подсолить. Слить жидкость с фасоли, добавить к овощам и перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.

Свекольный салат со свеклой и кукурузой и луком

Буряковий салат з кукурудзою та цибулею
Свекольный салат со свеклой и кукурузой и луком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • запеченная или вареная свекла — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт;
  • консервированная кукуруза — ½ банки;
  • зелень — несколько веточек;
  • растительное масло;
  • соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать свеклу кубиком, лук — полукольцами, измельчить зелень. Добавить кукурузу без жидкости, заправить растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.

Морковный салат с сыром и чесноком

Морквяний салат з сиром і часником
Морковный салат с сыром и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • плавленый или твердый сыр — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез.

Способ приготовления

Натереть морковь и сыр на терке, измельчить чеснок. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.

Картофельный салат с горчичной заправкой

Картопляний салат з гірчичною заправкою
Картофельный салат с горчичной заправкой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • отварной или запеченный картофель — 4-5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • маринованный огурец — по желанию.

Для заправки:

  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • зерновая горчица — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими ломтиками, замочить в холодной воде. Очистить и крупно нарезать картофель. Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, соединить все составляющие, добавить заправку, перемешать.

Польский салат с яблоками и огурцами

Польський салат з яблуками та огірками
Польский салат с яблоками и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • кисло-сладкие яблоки — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.

Для заправки:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана или йогурт — 1 ст. л.;
  • зерновая горчица;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, замочить в холодной воде. Очистить яблоки, нарезать кубиком. Огурцы также нарезать кубиком и слегка отжать.

Смешать ингредиенты для заправки. Слить воду с лука, добавить все ингредиенты и перемешать. Приправить по вкусу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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