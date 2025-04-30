Салат из молодой капусты с авокадо и сыром за 5 минут - рецепт с фото

Не банальный салат из молодой капусты за 5 минут — удивит вкусом
Этот салат из молодой капусты станет приятным открытием для тех, кто ищет легкое, полезное и одновременно необычное блюдо. Благодаря сочетанию хрустящей капусты, свежего огурца, кремового авокадо, ароматной зелени и солоноватого сыра он имеет выразительный, сбалансированный вкус и готовится буквально за 5 минут. Такой салат идеально подходит для летнего обеда, ужина или в качестве гарнира к основному блюду.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;
- тыквенные или подсолнечные семечки — 1 ст. л.;
- зелень (укроп, мята) — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, выложить в миску. Нарезать огурец соломкой, авокадо — кубиком, добавить к капусте.
Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к салату. Нарезать сыр кубиком, добавить вместе с семенами.
Заправить лимонным соком, оливковым маслом, добавить соль и перемешать.
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