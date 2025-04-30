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Не банальный салат из молодой капусты за 5 минут — удивит вкусом

30 апреля 2025 12:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат из молодой капусты с авокадо и сыром за 5 минут - рецепт с фото
Салат из молодой капусты. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат из молодой капусты станет приятным открытием для тех, кто ищет легкое, полезное и одновременно необычное блюдо. Благодаря сочетанию хрустящей капусты, свежего огурца, кремового авокадо, ароматной зелени и солоноватого сыра он имеет выразительный, сбалансированный вкус и готовится буквально за 5 минут. Такой салат идеально подходит для летнего обеда, ужина или в качестве гарнира к основному блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;
  • тыквенные или подсолнечные семечки — 1 ст. л.;
  • зелень (укроп, мята) — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, выложить в миску. Нарезать огурец соломкой, авокадо — кубиком, добавить к капусте.

салат з молодої капусти за 5 хвилин, який здивує смаком
Огурец и авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к салату. Нарезать сыр кубиком, добавить вместе с семенами.

салат з молодої капусти та огірком за 5 хвилин, який здивує смаком
Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить лимонным соком, оливковым маслом, добавить соль и перемешать.

салат з молодої капусти та авокадо за 5 хвилин, який здивує смаком
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 В Киеве семьи пропавших и пленных бойцов вышли на акцию — фото

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