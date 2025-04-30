Салат из молодой капусты с авокадо и сыром за 5 минут - рецепт с фото

Салат из молодой капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из молодой капусты станет приятным открытием для тех, кто ищет легкое, полезное и одновременно необычное блюдо. Благодаря сочетанию хрустящей капусты, свежего огурца, кремового авокадо, ароматной зелени и солоноватого сыра он имеет выразительный, сбалансированный вкус и готовится буквально за 5 минут. Такой салат идеально подходит для летнего обеда, ужина или в качестве гарнира к основному блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молодая капуста — 300 г;

огурец свежий — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

сыр фета, адыгейский или брынза — 100 г;

тыквенные или подсолнечные семечки — 1 ст. л.;

зелень (укроп, мята) — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, выложить в миску. Нарезать огурец соломкой, авокадо — кубиком, добавить к капусте.

Огурец и авокадо. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать мяту и укроп, добавить к салату. Нарезать сыр кубиком, добавить вместе с семенами.

Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить лимонным соком, оливковым маслом, добавить соль и перемешать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

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