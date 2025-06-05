Как приготовить молодую картошку в пергаменте — нежная, сочная и с хрустящей корочкой

Способ приготовления молодого картофеля по рецепту папы
Этот простой рецепт молодого картофеля по семейной традиции удивит вас идеальным сочетанием нежной текстуры и насыщенного аромата чеснока и специй. Благодаря запеканию в пергаменте блюдо сохраняет естественную сочность и становится настоящим гастрономическим открытием.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- специи — паприка, розмарин, тимьян, прованские травы;
- сливочное масло — по желанию;
- свежая зелень — для подачи.
Способ приготовления
Молодой картофель хорошо вымыть. По желанию — почистить, но запекать с кожурой вкуснее. Крупные клубни нарезать дольками или кружочками, мелкую оставить целой.
В миске смешать масло, соль, измельченный чеснок, перец и специи. Переложить картофель в ароматную смесь, тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом и специями.
Отрезать большой лист пергамента, выложить картофель в центр, по желанию добавить несколько кусочков сливочного масла. Завернуть плотно в виде мешочка или конверта, чтобы сохранить пар внутри.
Разогреть духовку до 200 °C. Запекать: молодой картофель — 25-30 минут, более старый — до 40 минут. Готовность проверить вилкой.
Для хрустящей корочки — развернуть пергамент и оставить в открытом виде еще на 5-7 минут. Подавать с большим количеством свежей зелени сразу из духовки.
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