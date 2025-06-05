Як приготувати молоду картоплю в пергаменті — ніжна, соковита і з хрусткою скоринкою

Спосіб приготування молодої картоплі за рецептом тата
Цей простий рецепт молодої картоплі за сімейною традицією здивує вас ідеальним поєднанням ніжної текстури та насиченого аромату часнику й спецій. Завдяки запіканню в пергаменті страва зберігає природну соковитість і стає справжнім гастрономічним відкриттям.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- оливкова олія — 4 ст. л.;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — на смак;
- чорний перець — на смак;
- спеції — паприка, розмарин, чебрець, прованські трави;
- вершкове масло — за бажанням;
- свіжа зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Молоду картоплю добре вимити. За бажанням — почистити, але запікати зі шкіркою смачніше. Великі бульби нарізати часточками або кружальцями, дрібну залишити цілою.
У мисці змішати олію, сіль, подрібнений часник, перець і спеції. Перекласти картоплю в ароматну суміш, ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий олією та спеціями.
Відрізати великий аркуш пергаменту, викласти картоплю в центр, за бажанням додати кілька шматочків вершкового масла. Загорнути щільно у вигляді мішечка або конверта, щоб зберегти пар усередині.
Розігріти духовку до 200 °C. Запікати: молоду картоплю — 25–30 хвилин, старішу — до 40 хвилин. Готовність перевірити виделкою.
Для хрусткої скоринки — розгорнути пергамент і залишити у відкритому вигляді ще на 5–7 хвилин. Подавати з великою кількістю свіжої зелені одразу з духовки.
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