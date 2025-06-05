Як приготувати молоду картоплю в пергаменті — ніжна, соковита і з хрусткою скоринкою

Молода картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт молодої картоплі за сімейною традицією здивує вас ідеальним поєднанням ніжної текстури та насиченого аромату часнику й спецій. Завдяки запіканню в пергаменті страва зберігає природну соковитість і стає справжнім гастрономічним відкриттям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

оливкова олія — 4 ст. л.;

часник — 4 зубчики;

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

спеції — паприка, розмарин, чебрець, прованські трави;

вершкове масло — за бажанням;

свіжа зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Молоду картоплю добре вимити. За бажанням — почистити, але запікати зі шкіркою смачніше. Великі бульби нарізати часточками або кружальцями, дрібну залишити цілою.

Олія та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати олію, сіль, подрібнений часник, перець і спеції. Перекласти картоплю в ароматну суміш, ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий олією та спеціями.

Картопля в пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Відрізати великий аркуш пергаменту, викласти картоплю в центр, за бажанням додати кілька шматочків вершкового масла. Загорнути щільно у вигляді мішечка або конверта, щоб зберегти пар усередині.

Запечена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти духовку до 200 °C. Запікати: молоду картоплю — 25–30 хвилин, старішу — до 40 хвилин. Готовність перевірити виделкою.

Для хрусткої скоринки — розгорнути пергамент і залишити у відкритому вигляді ще на 5–7 хвилин. Подавати з великою кількістю свіжої зелені одразу з духовки.

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