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Главная Рецепты Сочный рецепт маринада на вине для шашлыка из курицы

Сочный рецепт маринада на вине для шашлыка из курицы

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 01:00
Шашлык из курицы на красном вине — сочный маринад для мяса без сухости
Шашлык из курицы. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Этот шашлык из курицы маринуется в сухом красном вине с добавлением ароматного чеснока, лука и пряностей. Благодаря вину мясо получается нежным, сочным и ароматным — без намека на сухость. Станет любимым даже для тех, кто обычно выбирает другое мясо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • филе куриное — 3 кг;
  • вино красное сухое — 500 мл.;
  • лук репчатый — 800 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • соус остро-сладкий — 2 ст. л.;
  • масло — 100 г;
  • соль — 30 г;
  • перец черный молотый — 5 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе порционными кусками. Лук почистить и нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или натереть.

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Курица и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В большой миске смешать вино, масло, соус, соль, перец, чеснок и лук. Добавить курицу, хорошо перемешать руками, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.

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Соус и масло. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Накрыть крышкой или пленкой, оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше - на ночь.

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Курица в маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить шашлык на мангале до румяной корочки, периодически переворачивая.

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Приготовление шашлыков. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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