Шашлык из курицы на красном вине — сочный маринад для мяса без сухости

Сочный рецепт маринада на вине для шашлыка из курицы
Этот шашлык из курицы маринуется в сухом красном вине с добавлением ароматного чеснока, лука и пряностей. Благодаря вину мясо получается нежным, сочным и ароматным — без намека на сухость. Станет любимым даже для тех, кто обычно выбирает другое мясо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- филе куриное — 3 кг;
- вино красное сухое — 500 мл.;
- лук репчатый — 800 г;
- чеснок — 1 головка;
- соус остро-сладкий — 2 ст. л.;
- масло — 100 г;
- соль — 30 г;
- перец черный молотый — 5 г.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе порционными кусками. Лук почистить и нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или натереть.
В большой миске смешать вино, масло, соус, соль, перец, чеснок и лук. Добавить курицу, хорошо перемешать руками, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.
Накрыть крышкой или пленкой, оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше - на ночь.
Жарить шашлык на мангале до румяной корочки, периодически переворачивая.
Сочный куриный шашлык готов — подавайте с любимым соусом или овощами.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!