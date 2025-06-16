Шашлык из курицы на красном вине — сочный маринад для мяса без сухости

Шашлык из курицы. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Этот шашлык из курицы маринуется в сухом красном вине с добавлением ароматного чеснока, лука и пряностей. Благодаря вину мясо получается нежным, сочным и ароматным — без намека на сухость. Станет любимым даже для тех, кто обычно выбирает другое мясо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

филе куриное — 3 кг;

вино красное сухое — 500 мл.;

лук репчатый — 800 г;

чеснок — 1 головка;

соус остро-сладкий — 2 ст. л.;

масло — 100 г;

соль — 30 г;

перец черный молотый — 5 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе порционными кусками. Лук почистить и нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или натереть.

Курица и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В большой миске смешать вино, масло, соус, соль, перец, чеснок и лук. Добавить курицу, хорошо перемешать руками, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.

Соус и масло. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Накрыть крышкой или пленкой, оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше - на ночь.

Курица в маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить шашлык на мангале до румяной корочки, периодически переворачивая.

Приготовление шашлыков. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сочный куриный шашлык готов — подавайте с любимым соусом или овощами.

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