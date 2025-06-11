Класичний шашлик зі свинини в цибулі та спеціях — як готували у 2000-х

Смажений шашлик. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Цей простий рецепт шашлика повертає у ті часи, коли на пікніках не було соусів і складних маринадів — лише м’ясо, цибуля та спеції. Максимум смаку з мінімуму інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ШО ЇЖА.

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Вам знадобиться:

свинина (ошийок) — 2 кг.;

цибуля — 0,5 кг;

сіль — 1 ст. л.;

чорний перець мелений — на смак;

лавровий лист — 4–5 шт.;

перець чорний горошком — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати свинину середніми шматками, придатними для нанизування на шампури. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Нарізане м'ясо. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

У великій ємності змішати м’ясо з цибулею, додати сіль, мелений перець, лавровий лист і перець горошком.

М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Добре перемішати руками, злегка відтискаючи цибулю, щоб вона пустила сік.

М'ясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Накрити кришкою або плівкою та залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на 4–5 годин, а краще на ніч.

Приготування шашлика. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Смажити шашлик на вугіллі до утворення рум’яної скоринки та готовності всередині, періодично перевертаючи.

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