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Головна Рецепти Класичний шашлик з 2000-х — простий рецепт з минулого століття

Класичний шашлик з 2000-х — простий рецепт з минулого століття

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 01:00
Класичний шашлик зі свинини в цибулі та спеціях — як готували у 2000-х
Смажений шашлик. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Цей простий рецепт шашлика повертає у ті часи, коли на пікніках не було соусів і складних маринадів — лише м’ясо, цибуля та спеції. Максимум смаку з мінімуму інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ШО ЇЖА

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Вам знадобиться:

  • свинина (ошийок) — 2 кг.;
  • цибуля — 0,5 кг;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • чорний перець мелений — на смак;
  • лавровий лист — 4–5 шт.;
  • перець чорний горошком — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати свинину середніми шматками, придатними для нанизування на шампури. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

рецепт смачного шашлика
Нарізане м'ясо. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

У великій ємності змішати м’ясо з цибулею, додати сіль, мелений перець, лавровий лист і перець горошком.

простий рецепт смачного шашлика
М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Добре перемішати руками, злегка відтискаючи цибулю, щоб вона пустила сік.

ідеальний рецепт смачного шашлика
М'ясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Накрити кришкою або плівкою та залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на 4–5 годин, а краще на ніч.

вдалий рецепт смачного шашлика
Приготування шашлика. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Смажити шашлик на вугіллі до утворення рум’яної скоринки та готовності всередині, періодично перевертаючи.

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м'ясо цибуля рецепт шашлик маринад
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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