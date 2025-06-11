Класичний шашлик зі свинини в цибулі та спеціях — як готували у 2000-х

Класичний шашлик з 2000-х — простий рецепт з минулого століття
Цей простий рецепт шашлика повертає у ті часи, коли на пікніках не було соусів і складних маринадів — лише м’ясо, цибуля та спеції. Максимум смаку з мінімуму інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ШО ЇЖА.
Вам знадобиться:
- свинина (ошийок) — 2 кг.;
- цибуля — 0,5 кг;
- сіль — 1 ст. л.;
- чорний перець мелений — на смак;
- лавровий лист — 4–5 шт.;
- перець чорний горошком — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Нарізати свинину середніми шматками, придатними для нанизування на шампури. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
У великій ємності змішати м’ясо з цибулею, додати сіль, мелений перець, лавровий лист і перець горошком.
Добре перемішати руками, злегка відтискаючи цибулю, щоб вона пустила сік.
Накрити кришкою або плівкою та залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на 4–5 годин, а краще на ніч.
Смажити шашлик на вугіллі до утворення рум’яної скоринки та готовності всередині, періодично перевертаючи.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик
Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.
Які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.
Топ-3 обов'язкових спецій для ідеального шашлику.
Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт.
Читайте Новини.LIVE!