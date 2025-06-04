Шашлик зі свинини у томатно-медовому маринаді — рецепт соковитого м'яса

Маринад для шашлику зі свинини — 4 секрети від шеф-кухаря
Цей маринад на основі томатів, меду та спецій перетворить звичайну свинину на ідеальний шашлик: мʼякий, соковитий і пряний. Рецепт простий, а результат вас здивує — саме той випадок, коли мʼясо розпадається волокнами вже на шампурі.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці шеф-кухаря Валентина Кущ.
Вам знадобиться:
- свинина (краще кострець) — 1 кг;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 3–4 зуб.;
- томатний сік або свіжі подрібнені помідори — 1 скл.;
- мед — 0,5 ст. л.;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- олія — 50 г;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Свинину зачистити від плівок і нарізати шматками розміром із сірникову коробку — обовʼязково поперек волокон. Цибулю натерти на тертці, щоб виділився сік, туди ж натерти часник. Додати до мʼяса.
Додати сік або подрібнені томати, додати спеції, мед (можна замінити на 1 ст. л. цукру), олію й за бажанням — трохи базиліку. Добре перемішати руками.
Залишити маринуватись у прохолодному місці на 4–6 годин. Солити лише безпосередньо перед смаженням.
Потім дати мʼясу трохи зігрітись, очистити від зайвої цибулі чи зелені й нанизати на шампури.
Смажити як зазвичай, після приготування дати мʼясу "відпочити" 10–20 хвилин під фольгою.
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