Шашлик зі свинини у томатно-медовому маринаді — рецепт соковитого м'яса

Смажений шашлик. Фото: з мережі

Цей маринад на основі томатів, меду та спецій перетворить звичайну свинину на ідеальний шашлик: мʼякий, соковитий і пряний. Рецепт простий, а результат вас здивує — саме той випадок, коли мʼясо розпадається волокнами вже на шампурі.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці шеф-кухаря Валентина Кущ.

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Вам знадобиться:

свинина (краще кострець) — 1 кг;

цибуля — 1 велика;

часник — 3–4 зуб.;

томатний сік або свіжі подрібнені помідори — 1 скл.;

мед — 0,5 ст. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

олія — 50 г;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Свинину зачистити від плівок і нарізати шматками розміром із сірникову коробку — обовʼязково поперек волокон. Цибулю натерти на тертці, щоб виділився сік, туди ж натерти часник. Додати до мʼяса.

М'ясо та цибуля з часником. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Додати сік або подрібнені томати, додати спеції, мед (можна замінити на 1 ст. л. цукру), олію й за бажанням — трохи базиліку. Добре перемішати руками.

Томатний сік та м'ясо. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Залишити маринуватись у прохолодному місці на 4–6 годин. Солити лише безпосередньо перед смаженням.

М'ясо в маринаді. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Потім дати мʼясу трохи зігрітись, очистити від зайвої цибулі чи зелені й нанизати на шампури.

Приготування шашлику. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Смажити як зазвичай, після приготування дати мʼясу "відпочити" 10–20 хвилин під фольгою.

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