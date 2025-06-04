Шашлык из свинины в томатно-медовом маринаде — рецепт сочного мяса

Маринад для шашлыка из свинины — 4 секрета от шеф-повара
Этот маринад на основе томатов, меда и специй превратит обычную свинину в идеальный шашлык: мягкий, сочный и пряный. Рецепт простой, а результат вас удивит — именно тот случай, когда мясо распадается волокнами уже на шампуре.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице шеф-повара Валентина Кущ.
Вам понадобится:
- свинина (лучше кострец) — 1 кг;
- лук — 1 крупный;
- чеснок — 3-4 зуб;
- томатный сок или свежие измельченные помидоры — 1 ст.;
- мед — 0,5 ст. л.;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- растительное масло — 50 г;
- соль - по вкусу.
Способ приготовления
Свинину зачистить от пленок и нарезать кусками размером со спичечный коробок — обязательно поперек волокон. Лук натереть на терке, чтобы выделился сок, туда же натереть чеснок. Добавить к мясу.
Добавить сок или измельченные томаты, добавить специи, мед (можно заменить на 1 ст. л. сахара), масло и по желанию — немного базилика. Хорошо перемешать руками.
Оставить мариноваться в прохладном месте на 4-6 часов. Солить только непосредственно перед жаркой.
Затем дать мясу немного согреться, очистить от лишнего лука или зелени и нанизать на шампуры.
Жарить, как обычно, после приготовления дать мясу "отдохнуть" 10-20 минут под фольгой.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык
Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.
Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.
Читайте Новини.LIVE!