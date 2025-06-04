Шашлык из свинины в томатно-медовом маринаде — рецепт сочного мяса

Жареный шашлык. Фото: из сети

Этот маринад на основе томатов, меда и специй превратит обычную свинину в идеальный шашлык: мягкий, сочный и пряный. Рецепт простой, а результат вас удивит — именно тот случай, когда мясо распадается волокнами уже на шампуре.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице шеф-повара Валентина Кущ.

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Вам понадобится:

свинина (лучше кострец) — 1 кг;

лук — 1 крупный;

чеснок — 3-4 зуб;

томатный сок или свежие измельченные помидоры — 1 ст.;

мед — 0,5 ст. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

растительное масло — 50 г;

соль - по вкусу.

Способ приготовления

Свинину зачистить от пленок и нарезать кусками размером со спичечный коробок — обязательно поперек волокон. Лук натереть на терке, чтобы выделился сок, туда же натереть чеснок. Добавить к мясу.

Мясо и лук с чесноком. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Добавить сок или измельченные томаты, добавить специи, мед (можно заменить на 1 ст. л. сахара), масло и по желанию — немного базилика. Хорошо перемешать руками.

Томатный сок и мясо. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Оставить мариноваться в прохладном месте на 4-6 часов. Солить только непосредственно перед жаркой.

Мясо в маринаде. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Затем дать мясу немного согреться, очистить от лишнего лука или зелени и нанизать на шампуры.

Приготовление шашлыка. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Жарить, как обычно, после приготовления дать мясу "отдохнуть" 10-20 минут под фольгой.

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