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Главная Рецепты Классический шашлык из 2000-х — простой рецепт из прошлого века

Классический шашлык из 2000-х — простой рецепт из прошлого века

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 01:00
Классический шашлык из свинины в луке и специях — как готовили в 2000-х
Жареный шашлык. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Этот простой рецепт шашлыка возвращает в те времена, когда на пикниках не было соусов и сложных маринадов — только мясо, лук и специи. Максимум вкуса из минимума ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ШО ЇЖА.

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Вам понадобится:

  • свинина (ошеек) — 2 кг;
  • лук — 0,5 кг;
  • соль — 1 ст. л.;
  • черный перец молотый — по вкусу;
  • лавровый лист — 4-5 шт.;
  • перец черный горошком — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать свинину средними кусками, пригодными для нанизывания на шампуры. Лук нарезать тонкими полукольцами.

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Нарезанное мясо. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

В большой емкости смешать мясо с луком, добавить соль, молотый перец, лавровый лист и перец горошком.

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Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Хорошо перемешать руками, слегка отжимая лук, чтобы он пустил сок.

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Мясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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Приготовление шашлыка. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Жарить шашлык на углях до образования румяной корочки и готовности внутри, периодически переворачивая.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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