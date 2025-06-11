Классический шашлык из свинины в луке и специях — как готовили в 2000-х

Классический шашлык из 2000-х — простой рецепт из прошлого века
Этот простой рецепт шашлыка возвращает в те времена, когда на пикниках не было соусов и сложных маринадов — только мясо, лук и специи. Максимум вкуса из минимума ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ШО ЇЖА.
Вам понадобится:
- свинина (ошеек) — 2 кг;
- лук — 0,5 кг;
- соль — 1 ст. л.;
- черный перец молотый — по вкусу;
- лавровый лист — 4-5 шт.;
- перец черный горошком — 1 ч. л.
Способ приготовления
Нарезать свинину средними кусками, пригодными для нанизывания на шампуры. Лук нарезать тонкими полукольцами.
В большой емкости смешать мясо с луком, добавить соль, молотый перец, лавровый лист и перец горошком.
Хорошо перемешать руками, слегка отжимая лук, чтобы он пустил сок.
Накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.
Жарить шашлык на углях до образования румяной корочки и готовности внутри, периодически переворачивая.
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