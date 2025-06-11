Классический шашлык из свинины в луке и специях — как готовили в 2000-х

Жареный шашлык. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Этот простой рецепт шашлыка возвращает в те времена, когда на пикниках не было соусов и сложных маринадов — только мясо, лук и специи. Максимум вкуса из минимума ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ШО ЇЖА.

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Вам понадобится:

свинина (ошеек) — 2 кг;

лук — 0,5 кг;

соль — 1 ст. л.;

черный перец молотый — по вкусу;

лавровый лист — 4-5 шт.;

перец черный горошком — 1 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать свинину средними кусками, пригодными для нанизывания на шампуры. Лук нарезать тонкими полукольцами.

Нарезанное мясо. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

В большой емкости смешать мясо с луком, добавить соль, молотый перец, лавровый лист и перец горошком.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Хорошо перемешать руками, слегка отжимая лук, чтобы он пустил сок.

Мясо на шампурах. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Приготовление шашлыка. Фото: Скриншот YouTube @shojizha

Жарить шашлык на углях до образования румяной корочки и готовности внутри, периодически переворачивая.

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