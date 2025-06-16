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Головна Рецепти Соковитий рецепт маринаду на вині для шашлику з курки

Соковитий рецепт маринаду на вині для шашлику з курки

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 01:00
Шашлик з курки на червоному вині — соковитий маринад для м’яса без сухості
Шашлик з курки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Цей шашлик із курки маринується в сухому червоному вині з додаванням ароматного часнику, цибулі та прянощів. Завдяки вину м’ясо виходить ніжним, соковитим і ароматним — без натяку на сухість. Стане улюбленим навіть для тих, хто зазвичай обирає інше м’ясо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться:

  • філе куряче — 3 кг;
  • вино червоне сухе — 500 мл;
  • цибуля ріпчаста — 800 г;
  • часник — 1 головка;
  • соус гостро-солодкий — 2 ст. л.;
  • олія — 100 г;
  • сіль — 30 г;
  • перець чорний мелений — 5 г.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе порційними шматками. Цибулю почистити й нарізати півкільцями, часник подрібнити ножем або натерти.

рецепт маринаду на вині для шашлику з курки
Курка та цибуля. Фото: Скриншот YouTube  @karpatski_shkvarky

У великій мисці змішати вино, олію, соус, сіль, перець, часник і цибулю. Додати курку, добре перемішати руками, щоб м’ясо повністю вкрилося маринадом.

простий рецепт маринаду на вині для шашлику з курки
Соус та олія. Фото: Скриншот YouTube  @karpatski_shkvarky

Накрити кришкою або плівкою, залишити маринуватись у холодильнику мінімум на 4 години, а краще — на ніч.

швидкий рецепт маринаду на вині для шашлику з курки
Курка у маринаді. Фото: Скриншот YouTube  @karpatski_shkvarky

Смажити шашлик на мангалі до рум’яної скоринки, періодично перевертаючи.

смачний рецепт маринаду на вині для шашлику з курки
Приготування шашликів. Фото: Скриншот YouTube  @karpatski_shkvarky

Соковитий курячий шашлик готовий — подавайте з улюбленим соусом або овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів та порад, які допоможуть приготувати ідеальний шашлик

Декілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику

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Як правильно нарізати м'ясо на шашлик або як приготувати смачний шашлик без маринаду — знадобиться один простий інгредієнт. 

вино рецепт шашлик курка маринад
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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