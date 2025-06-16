Шашлик з курки на червоному вині — соковитий маринад для м’яса без сухості

Соковитий рецепт маринаду на вині для шашлику з курки
Цей шашлик із курки маринується в сухому червоному вині з додаванням ароматного часнику, цибулі та прянощів. Завдяки вину м’ясо виходить ніжним, соковитим і ароматним — без натяку на сухість. Стане улюбленим навіть для тих, хто зазвичай обирає інше м’ясо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- філе куряче — 3 кг;
- вино червоне сухе — 500 мл;
- цибуля ріпчаста — 800 г;
- часник — 1 головка;
- соус гостро-солодкий — 2 ст. л.;
- олія — 100 г;
- сіль — 30 г;
- перець чорний мелений — 5 г.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе порційними шматками. Цибулю почистити й нарізати півкільцями, часник подрібнити ножем або натерти.
У великій мисці змішати вино, олію, соус, сіль, перець, часник і цибулю. Додати курку, добре перемішати руками, щоб м’ясо повністю вкрилося маринадом.
Накрити кришкою або плівкою, залишити маринуватись у холодильнику мінімум на 4 години, а краще — на ніч.
Смажити шашлик на мангалі до рум’яної скоринки, періодично перевертаючи.
Соковитий курячий шашлик готовий — подавайте з улюбленим соусом або овочами.
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