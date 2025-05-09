Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Завтрак за 15 мин — из продуктов, которые всегда в холодильнике

Завтрак за 15 мин — из продуктов, которые всегда в холодильнике

Ua en ru
Дата публикации 9 мая 2025 05:00
Вкусный завтрак - морковно-творожные сырнички за 15 минут
Жареные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти нежные сырники с морковью готовятся всего за 15 минут из простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Сытно, вкусно и бюджетно — идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 140 г;
  • творог кисломолочный — 400 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 20-40 г;
  • мука — 50 г;
  • манная крупа — 15 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло сливочное — 10 г.

Способ приготовления

Натереть морковь на мелкой терке. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить морковь и немного воды. Протушить несколько минут до мягкости. Добавить манную крупу, перемешать и оставить на огне до ее набухания. Снять с плиты.

рецепт сирників з морквою
Морковь и творог. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выложить творог, предварительно хорошо отжатый от сыворотки. Добавить яйцо, соль, сахар по вкусу, муку. Взбить блендером до однородной массы. Добавить морковь, перемешать.

рецепт смачних сирників з морквою
Сырники на противне. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, сформировать сырники с помощью стакана или вырезать вручную.

простий рецепт смачних сирників з морквою
Готовые сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.

Ранее мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут.

Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.

Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали.

Или приготовьте намазку из баклажанов на вкус, как грибы, идеальная закуска.

морковь рецепт творог идея для завтрака сырники
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /