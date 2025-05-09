Вкусный завтрак - морковно-творожные сырнички за 15 минут

Завтрак за 15 мин — из продуктов, которые всегда в холодильнике
Эти нежные сырники с морковью готовятся всего за 15 минут из простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Сытно, вкусно и бюджетно — идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь — 140 г;
- творог кисломолочный — 400 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 20-40 г;
- мука — 50 г;
- манная крупа — 15 г;
- яйцо — 1 шт.;
- масло сливочное — 10 г.
Способ приготовления
Натереть морковь на мелкой терке. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить морковь и немного воды. Протушить несколько минут до мягкости. Добавить манную крупу, перемешать и оставить на огне до ее набухания. Снять с плиты.
В глубокую миску выложить творог, предварительно хорошо отжатый от сыворотки. Добавить яйцо, соль, сахар по вкусу, муку. Взбить блендером до однородной массы. Добавить морковь, перемешать.
Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, сформировать сырники с помощью стакана или вырезать вручную.
Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.
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