Вкусный завтрак - морковно-творожные сырнички за 15 минут

Жареные сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти нежные сырники с морковью готовятся всего за 15 минут из простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Сытно, вкусно и бюджетно — идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

морковь — 140 г;

творог кисломолочный — 400 г;

соль — щепотка;

сахар — 20-40 г;

мука — 50 г;

манная крупа — 15 г;

яйцо — 1 шт.;

масло сливочное — 10 г.

Способ приготовления

Натереть морковь на мелкой терке. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить морковь и немного воды. Протушить несколько минут до мягкости. Добавить манную крупу, перемешать и оставить на огне до ее набухания. Снять с плиты.

Морковь и творог. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выложить творог, предварительно хорошо отжатый от сыворотки. Добавить яйцо, соль, сахар по вкусу, муку. Взбить блендером до однородной массы. Добавить морковь, перемешать.

Сырники на противне. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, сформировать сырники с помощью стакана или вырезать вручную.

Готовые сырники. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми со сметаной, медом или вареньем.

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