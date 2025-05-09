Смачний сніданок — морквяно-сирні сирнички за 15 хвилин

Сніданок за 15 хв — з продуктів, які завжди є в холодильнику
Ці ніжні сирнички з морквою готуються всього за 15 хвилин із простих інгредієнтів, які завжди під рукою. Ситно, смачно та бюджетно — ідеальний варіант для швидкого сніданку чи перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 140 г;
- сир кисломолочний — 400 г;
- сіль — дрібка;
- цукор — 20–40 г;
- борошно — 50 г;
- манна крупа — 15 г;
- яйце — 1 шт.;
- масло вершкове — 10 г.
Спосіб приготування
Натерти моркву на дрібній тертці. Розтопити вершкове масло на сковороді, додати моркву і трохи води. Протушкувати кілька хвилин до м’якості. Додати манну крупу, перемішати й залишити на вогні до її набухання. Зняти з плити.
У глибоку миску викласти сир, попередньо добре відтиснутий від сироватки. Додати яйце, сіль, цукор на смак, борошно. Збити блендером до однорідної маси. Додати моркву, перемішати.
Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто, сформувати сирники за допомогою склянки або вирізати вручну.
Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.
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