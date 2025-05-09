Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Сніданок за 15 хв — з продуктів, які завжди є в холодильнику

Сніданок за 15 хв — з продуктів, які завжди є в холодильнику

Ua en ru
Дата публікації: 9 травня 2025 05:00
Смачний сніданок — морквяно-сирні сирнички за 15 хвилин
Смажені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ніжні сирнички з морквою готуються всього за 15 хвилин із простих інгредієнтів, які завжди під рукою. Ситно, смачно та бюджетно — ідеальний варіант для швидкого сніданку чи перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 140 г;
  • сир кисломолочний — 400 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 20–40 г;
  • борошно — 50 г;
  • манна крупа — 15 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • масло вершкове — 10 г.

Спосіб приготування

Натерти моркву на дрібній тертці. Розтопити вершкове масло на сковороді, додати моркву і трохи води. Протушкувати кілька хвилин до м’якості. Додати манну крупу, перемішати й залишити на вогні до її набухання. Зняти з плити.

рецепт сирників з морквою
Морква та сир. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти сир, попередньо добре відтиснутий від сироватки. Додати яйце, сіль, цукор на смак, борошно. Збити блендером до однорідної маси. Додати моркву, перемішати.

рецепт смачних сирників з морквою
Сирники на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто, сформувати сирники за допомогою склянки або вирізати вручну.

простий рецепт смачних сирників з морквою
Готові сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

Також зверніть увагу на смачну та швидку перекуску з батона та консерви за хвилину.

Ще ми писали про кабачкову намазку — рецепт страви з кабачків за копійки, про яку ви точно не знали.

Або приготуйте намазку з баклажанів на смак, як гриби, ідеальна закуска.

морква рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку сирники
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /