Смачний сніданок — морквяно-сирні сирнички за 15 хвилин

Смажені сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ніжні сирнички з морквою готуються всього за 15 хвилин із простих інгредієнтів, які завжди під рукою. Ситно, смачно та бюджетно — ідеальний варіант для швидкого сніданку чи перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

морква — 140 г;

сир кисломолочний — 400 г;

сіль — дрібка;

цукор — 20–40 г;

борошно — 50 г;

манна крупа — 15 г;

яйце — 1 шт.;

масло вершкове — 10 г.

Спосіб приготування

Натерти моркву на дрібній тертці. Розтопити вершкове масло на сковороді, додати моркву і трохи води. Протушкувати кілька хвилин до м’якості. Додати манну крупу, перемішати й залишити на вогні до її набухання. Зняти з плити.

Морква та сир. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти сир, попередньо добре відтиснутий від сироватки. Додати яйце, сіль, цукор на смак, борошно. Збити блендером до однорідної маси. Додати моркву, перемішати.

Сирники на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто, сформувати сирники за допомогою склянки або вирізати вручну.

Готові сирники. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими зі сметаною, медом або варенням.

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