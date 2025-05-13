Шашлык из свиной шеи с травами и специями — пошаговый рецепт от шефа для сочного результата

Шашлык из свинины. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Этот рецепт — классика в лучшем исполнении: шеф-повар Андрей Клюс делится проверенным способом приготовления шашлыка из свиной шеи. Минимум ингредиентов, натуральные специи и правильная технология маринования дают безупречный результат — мясо получается мягким, ароматным и с хрустящей корочкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

свинина (шея) — 1 кг;

лук репчатый — 500 г;

розмарин свежий — 5 г;

тимьян свежий — 5 г;

чеснок сушеный — 5 г;

соль — 15 г;

перец черный свежемолотым — 1 г;

специи по вкусу — 10 г (травы, сушеный томат, соль, чеснок и т.д.).

Способ приготовления

Зачистить мясо от пленок и нарезать порционными кусками. Добавить тонко нашинкованный лук, измельченный розмарин и тимьян, сушеный чеснок, соль, перец и любимые специи.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Хорошо перемешать мясо руками, слегка втирая специи в каждый кусок. Накрыть емкость с мясом пленкой и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на сутки.

Кусок мяса. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Перед жаркой достать мясо из холодильника на 30 минут, чтобы нагрелось до комнатной температуры.

Мясо и лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Жарить на мангале или гриле на среднем жаре, вращая каждые 2-3 минуты, всего 10-15 минут, пока мясо не подрумянится.

Приготовление шашлыка. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Проверить готовность, надрезав кусок: сок должен быть прозрачный или слегка беловатый. Подавать горячим со свежими овощами, зеленью или соусами на ваш вкус.

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