Шашлик зі свинячої шиї з травами та спеціями — покроковий рецепт від шефа для соковитого результату

Шашлик зі свинини. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Цей рецепт — класика в найкращому виконанні: шеф-кухар Андрій Клюс ділиться перевіреним способом приготування шашлику зі свинячої шиї. Мінімум інгредієнтів, натуральні спеції та правильна технологія маринування дають бездоганний результат — м’ясо виходить м’яким, ароматним і з хрусткою скоринкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

свинина (шия) — 1 кг.;

цибуля ріпчаста — 500 г;

розмарин свіжий — 5 г;

тим’ян свіжий — 5 г;

часник сушений — 5 г;

сіль — 15 г;

перець чорний свіжемелений — 1 г;

спеції на смак — 10 г (трави, сушений томат, сіль, часник тощо).

Спосіб приготування

Зачистити м’ясо від плівок і нарізати порційними шматками. Додати тонко нашатковану цибулю, подрібнений розмарин і тим’ян, сушений часник, сіль, перець і улюблені спеції.

Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Добре перемішати м’ясо руками, злегка втираючи спеції в кожен шматок. Накрити місткість з м’ясом плівкою і поставити в холодильник щонайменше на 6–8 годин, а краще на добу.

Шматок м'яса. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Перед смаженням дістати м’ясо з холодильника на 30 хвилин, щоб нагрілося до кімнатної температури.

М'ясо та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Смажити на мангалі або грилі на середньому жарі, обертаючи кожні 2–3 хвилини, загалом 10–15 хвилин, доки м’ясо не підрум’яниться.

Приготування шашлику. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Перевірити готовність, надрізавши шматок: сік має бути прозорий або злегка білуватий. Подавати гарячим зі свіжими овочами, зеленню чи соусами на ваш смак.

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