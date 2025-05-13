Шашлик зі свинячої шиї з травами та спеціями — покроковий рецепт від шефа для соковитого результату

Шашлик зі свинини — правильний рецепт від шеф-кухаря
Цей рецепт — класика в найкращому виконанні: шеф-кухар Андрій Клюс ділиться перевіреним способом приготування шашлику зі свинячої шиї. Мінімум інгредієнтів, натуральні спеції та правильна технологія маринування дають бездоганний результат — м’ясо виходить м’яким, ароматним і з хрусткою скоринкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- свинина (шия) — 1 кг.;
- цибуля ріпчаста — 500 г;
- розмарин свіжий — 5 г;
- тим’ян свіжий — 5 г;
- часник сушений — 5 г;
- сіль — 15 г;
- перець чорний свіжемелений — 1 г;
- спеції на смак — 10 г (трави, сушений томат, сіль, часник тощо).
Спосіб приготування
Зачистити м’ясо від плівок і нарізати порційними шматками. Додати тонко нашатковану цибулю, подрібнений розмарин і тим’ян, сушений часник, сіль, перець і улюблені спеції.
Добре перемішати м’ясо руками, злегка втираючи спеції в кожен шматок. Накрити місткість з м’ясом плівкою і поставити в холодильник щонайменше на 6–8 годин, а краще на добу.
Перед смаженням дістати м’ясо з холодильника на 30 хвилин, щоб нагрілося до кімнатної температури.
Смажити на мангалі або грилі на середньому жарі, обертаючи кожні 2–3 хвилини, загалом 10–15 хвилин, доки м’ясо не підрум’яниться.
Перевірити готовність, надрізавши шматок: сік має бути прозорий або злегка білуватий. Подавати гарячим зі свіжими овочами, зеленню чи соусами на ваш смак.
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