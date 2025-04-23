Салат с куриным филе Елена — рецепт для праздничного стола

Салат с куриным филе "Елена" — звезда праздничного стола
Салат с куриным филе "Елена" станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Легкий, вкусный и стильный, он удивит гостей своим насыщенным вкусом и ярким видом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 300 г;
- картофель отварной — 4 шт.;
- морковь вареная — 2 шт.;
- маринованная луковица — 1 шт.;
- яйца вареные — 5-6 шт.;
- соль, перец;
- майонез;
- твердый сыр.
Способ приготовления
Натереть картофель и морковь на крупной терке. Отваренное филе разобрать на волокна.
Выкладывать салат слоями, каждый слой смазывать майонезом. Лук нарезать мелко и мариновать по вкусу.
Первый слой — мясо, посолить, поперчить, смазать майонезом. Второй слой — картофель, смазать майонезом. Третий слой — морковь, смазать майонезом. Четвертый слой — лук, смазать майонезом.
Яйца разрезать пополам, изъять желтки. Смешать желтки с майонезом, перцем и солью.
Фаршировать половинки белка желтком и выложить их на салат начинкой вниз. Посыпать тертым сыром и сразу подавать на стол.
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