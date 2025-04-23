Салат с куриным филе Елена — рецепт для праздничного стола

Салат с куриным филе. Фото: gospodynka.com.ua

Салат с куриным филе "Елена" станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Легкий, вкусный и стильный, он удивит гостей своим насыщенным вкусом и ярким видом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе отварное — 300 г;

картофель отварной — 4 шт.;

морковь вареная — 2 шт.;

маринованная луковица — 1 шт.;

яйца вареные — 5-6 шт.;

соль, перец;

майонез;

твердый сыр.

Способ приготовления

Натереть картофель и морковь на крупной терке. Отваренное филе разобрать на волокна.

Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать салат слоями, каждый слой смазывать майонезом. Лук нарезать мелко и мариновать по вкусу.

Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Первый слой — мясо, посолить, поперчить, смазать майонезом. Второй слой — картофель, смазать майонезом. Третий слой — морковь, смазать майонезом. Четвертый слой — лук, смазать майонезом.

Вареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разрезать пополам, изъять желтки. Смешать желтки с майонезом, перцем и солью.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Фаршировать половинки белка желтком и выложить их на салат начинкой вниз. Посыпать тертым сыром и сразу подавать на стол.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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