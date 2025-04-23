Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Салат с куриным филе "Елена" — звезда праздничного стола arrow

Салат с куриным филе "Елена" — звезда праздничного стола

23 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат с куриным филе Елена — рецепт для праздничного стола
Салат с куриным филе. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат с куриным филе "Елена" станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Легкий, вкусный и стильный, он удивит гостей своим насыщенным вкусом и ярким видом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе отварное — 300 г;
  • картофель отварной — 4 шт.;
  • морковь вареная — 2 шт.;
  • маринованная луковица — 1 шт.;
  • яйца вареные — 5-6 шт.;
  • соль, перец;
  • майонез;
  • твердый сыр.

Способ приготовления

Натереть картофель и морковь на крупной терке. Отваренное филе разобрать на волокна.

салат з курячим філе Олена, зірка святкового столу
Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать салат слоями, каждый слой смазывать майонезом. Лук нарезать мелко и мариновать по вкусу.

смачний салат з курячим філе Олена, зірка святкового столу
Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Первый слой — мясо, посолить, поперчить, смазать майонезом. Второй слой — картофель, смазать майонезом. Третий слой — морковь, смазать майонезом. Четвертый слой — лук, смазать майонезом.

салат з курячим філе, зірка святкового столу
Вареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разрезать пополам, изъять желтки. Смешать желтки с майонезом, перцем и солью.

смачний салат з курячим філе, зірка святкового столу
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Фаршировать половинки белка желтком и выложить их на салат начинкой вниз. Посыпать тертым сыром и сразу подавать на стол.

салат з курячим філе та яйцями
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

Пасха яйца картошка салат рецепты
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:41 Из Одессы в область — Укрзализныця запустила новые электрички

12:30 Свежая вода в Одессе — как выбрать лучший сервис доставки

12:28 В Лондоне началась встреча министров Украины и Великобритании

12:20 Мобилизация 2025 — неожиданная вакансия в одной из бригад

12:09 На Земле ожидается магнитная буря — как улучшить самочувствие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 В Одессе и области отключения воды — адреса бюветов

12:02 Все началось в зоопарке — каким было первое видео на YouTube

12:01 Минималка в Чехии выросла — какую сумму гарантируют в 2025

11:51 Украинская делегация прибыла в Лондон — детали

11:51 Известный украинский тренер погиб в бою на фронте

12:41 Из Одессы в область — Укрзализныця запустила новые электрички

12:30 Свежая вода в Одессе — как выбрать лучший сервис доставки

12:28 В Лондоне началась встреча министров Украины и Великобритании

12:20 Мобилизация 2025 — неожиданная вакансия в одной из бригад

12:09 На Земле ожидается магнитная буря — как улучшить самочувствие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 В Одессе и области отключения воды — адреса бюветов

12:02 Все началось в зоопарке — каким было первое видео на YouTube

12:01 Минималка в Чехии выросла — какую сумму гарантируют в 2025

11:51 Украинская делегация прибыла в Лондон — детали

11:51 Известный украинский тренер погиб в бою на фронте

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года