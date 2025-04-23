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Салат з курячим філе "Олена" — зірка святкового столу

23 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат з курячим філе Олена — рецепт для святкового столу
Салат з курячим філе. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат з курячим філе "Олена" стане справжньою зіркою вашого святкового столу. Легкий, смачний і стильний, він здивує гостей своїм насиченим смаком і яскравим виглядом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе відварене — 300 г;
  • картопля відварена — 4 шт.;
  • морква варена — 2 шт.;
  • маринована цибулина — 1 шт.;
  • яйця варені — 5-6 шт.;
  • сіль, перець;
  • майонез;
  • твердий сир.

Спосіб приготування

Натерти картоплю та моркву на грубій тертці. Відварене філе розібрати на волокна.

салат з курячим філе Олена, зірка святкового столу
Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати салат шарами, кожен шар змащувати майонезом. Цибулю нарізати дрібно і маринувати на смак.

смачний салат з курячим філе Олена, зірка святкового столу
Морква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Перший шар — м'ясо, посолити, поперчити, змастити майонезом. Другий шар — картопля, змастити майонезом. Третій шар — морква, змастити майонезом. Четвертий шар — цибуля, змастити майонезом.

салат з курячим філе, зірка святкового столу
Варені яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розрізати навпіл, вилучити жовтки. Змішати жовтки з майонезом, перцем і сіллю.

смачний салат з курячим філе, зірка святкового столу
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Фарширувати половинки білка жовтком і викласти їх на салат начинкою вниз. Посипати тертим сиром і одразу подавати на стіл.

салат з курячим філе та яйцями
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 У Харкові пацієнт психіатрії напав на санітара — рішення суду

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