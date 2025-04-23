Салат з курячим філе Олена — рецепт для святкового столу

Салат з курячим філе "Олена" — зірка святкового столу
Салат з курячим філе "Олена" стане справжньою зіркою вашого святкового столу. Легкий, смачний і стильний, він здивує гостей своїм насиченим смаком і яскравим виглядом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене — 300 г;
- картопля відварена — 4 шт.;
- морква варена — 2 шт.;
- маринована цибулина — 1 шт.;
- яйця варені — 5-6 шт.;
- сіль, перець;
- майонез;
- твердий сир.
Спосіб приготування
Натерти картоплю та моркву на грубій тертці. Відварене філе розібрати на волокна.
Викладати салат шарами, кожен шар змащувати майонезом. Цибулю нарізати дрібно і маринувати на смак.
Перший шар — м'ясо, посолити, поперчити, змастити майонезом. Другий шар — картопля, змастити майонезом. Третій шар — морква, змастити майонезом. Четвертий шар — цибуля, змастити майонезом.
Яйця розрізати навпіл, вилучити жовтки. Змішати жовтки з майонезом, перцем і сіллю.
Фарширувати половинки білка жовтком і викласти їх на салат начинкою вниз. Посипати тертим сиром і одразу подавати на стіл.
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