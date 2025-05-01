Салат Весенний огород - зеленый взрыв витаминов и вкуса

Салат "Весенний город". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Весенний огород" — это свежее, сочное и очень полезное блюдо, которое сочетает белковую основу с ярким букетом зелени. Щавель добавляет приятную кислинку, а чеснок — выразительный аромат.Универсальный салат, который прекрасно подойдет как легкий ужин или дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

отварное мясо — 400 г;

огурец — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук, укроп, петрушка, щавель — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кубиками отварное мясо (свинину или другое на выбор) и переложить в глубокую миску. Добавить кубики свежего огурца и вареных яиц.

Петрушка и щавель. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук, укроп, петрушку и щавель, добавить к мясу. Посолить, поперчить по вкусу, добавить пропущенный через пресс чеснок.

Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Заправить сметаной и майонезом, хорошо перемешать. Подавать охлажденным — салат прекрасно сочетает белки, свежую зелень и легкую кислинку от щавеля.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.