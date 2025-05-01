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Салат "Весенний огород" — витаминная находка для рациона

1 мая 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Весенний огород - зеленый взрыв витаминов и вкуса
Салат "Весенний город". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Весенний огород" — это свежее, сочное и очень полезное блюдо, которое сочетает белковую основу с ярким букетом зелени. Щавель добавляет приятную кислинку, а чеснок — выразительный аромат.Универсальный салат, который прекрасно подойдет как легкий ужин или дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • отварное мясо — 400 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук, укроп, петрушка, щавель — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кубиками отварное мясо (свинину или другое на выбор) и переложить в глубокую миску. Добавить кубики свежего огурца и вареных яиц.

смачний весняний салат
Петрушка и щавель. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать зеленый лук, укроп, петрушку и щавель, добавить к мясу. Посолить, поперчить по вкусу, добавить пропущенный через пресс чеснок.

смачний вітамінний весняний салат
Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Заправить сметаной и майонезом, хорошо перемешать. Подавать охлажденным — салат прекрасно сочетает белки, свежую зелень и легкую кислинку от щавеля.

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11:57 В Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании — даты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:57 Оккупанты атаковали Харьков — есть попадания в Киевском районе

11:53 Китай считает, что COVID-19 может происходить из США

11:49 Появился полный текст соглашения о полезных ископаемых с США

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