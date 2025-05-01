Салат Весенний огород - зеленый взрыв витаминов и вкуса

Салат "Весенний огород" — витаминная находка для рациона
Салат "Весенний огород" — это свежее, сочное и очень полезное блюдо, которое сочетает белковую основу с ярким букетом зелени. Щавель добавляет приятную кислинку, а чеснок — выразительный аромат.Универсальный салат, который прекрасно подойдет как легкий ужин или дополнение к основным блюдам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- отварное мясо — 400 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук, укроп, петрушка, щавель — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать кубиками отварное мясо (свинину или другое на выбор) и переложить в глубокую миску. Добавить кубики свежего огурца и вареных яиц.
Мелко нарезать зеленый лук, укроп, петрушку и щавель, добавить к мясу. Посолить, поперчить по вкусу, добавить пропущенный через пресс чеснок.
Заправить сметаной и майонезом, хорошо перемешать. Подавать охлажденным — салат прекрасно сочетает белки, свежую зелень и легкую кислинку от щавеля.
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