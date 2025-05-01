Салат Весняний город — зелений вибух вітамінів і смаку

Салат "Весняний город". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Весняний город" — це свіжа, соковита й надзвичайно корисна страва, яка поєднує білкову основу з яскравим букетом зелені. Щавель додає приємну кислинку, а часник — виразний аромат. Універсальний салат, що чудово підійде як легка вечеря або доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

відварене м’ясо — 400 г;

огірок — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

зелена цибуля, кріп, петрушка, щавель — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками відварене м’ясо (свинину або інше на вибір) та перекласти в глибоку миску. Додати кубики свіжого огірка та варених яєць.

Петрушка та щавель. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю, кріп, петрушку і щавель, додати до м’яса. Посолити, поперчити до смаку, додати пропущений через прес часник.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною та майонезом, добре перемішати. Подавати охолодженим — салат чудово поєднує білки, свіжу зелень і легку кислинку від щавлю.

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