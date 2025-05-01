Салат Весняний город — зелений вибух вітамінів і смаку

Салат "Весняний город" — вітамінна знахідка для раціону
Салат "Весняний город" — це свіжа, соковита й надзвичайно корисна страва, яка поєднує білкову основу з яскравим букетом зелені. Щавель додає приємну кислинку, а часник — виразний аромат. Універсальний салат, що чудово підійде як легка вечеря або доповнення до основних страв.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- відварене м’ясо — 400 г;
- огірок — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля, кріп, петрушка, щавель — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати кубиками відварене м’ясо (свинину або інше на вибір) та перекласти в глибоку миску. Додати кубики свіжого огірка та варених яєць.
Дрібно нарізати зелену цибулю, кріп, петрушку і щавель, додати до м’яса. Посолити, поперчити до смаку, додати пропущений через прес часник.
Заправити сметаною та майонезом, добре перемішати. Подавати охолодженим — салат чудово поєднує білки, свіжу зелень і легку кислинку від щавлю.
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