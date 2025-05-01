Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Салат "Весняний город" — вітамінна знахідка для раціону arrow

Салат "Весняний город" — вітамінна знахідка для раціону

1 травня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Весняний город — зелений вибух вітамінів і смаку
Салат "Весняний город". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат "Весняний город" — це свіжа, соковита й надзвичайно корисна страва, яка поєднує білкову основу з яскравим букетом зелені. Щавель додає приємну кислинку, а часник — виразний аромат. Універсальний салат, що чудово підійде як легка вечеря або доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • відварене м’ясо — 400 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля, кріп, петрушка, щавель — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками відварене м’ясо (свинину або інше на вибір) та перекласти в глибоку миску. Додати кубики свіжого огірка та варених яєць.

смачний весняний салат
Петрушка та щавель. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати зелену цибулю, кріп, петрушку і щавель, додати до м’яса. Посолити, поперчити до смаку, додати пропущений через прес часник.

смачний вітамінний весняний салат
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною та майонезом, добре перемішати. Подавати охолодженим — салат чудово поєднує білки, свіжу зелень і легку кислинку від щавлю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

зелень салат рецепт салату курка весна-літо
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:58 На Сонці 10 спалахів — чи варто хвилюватися метеозалежним

12:39 Зеленський прокоментував нічні обстріли українських міст

12:24 У Києві вибухова частина БпЛА спрацювала із затримкою, є поранена

12:20 Робота і відпочинок у травні — скільки вихідних матимуть українці

12:15 Заборонене відео та спокуса дівчинки — затримано мешканця Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:10 Чипи майбутнього — китайські вчені показали унікальне рішення

11:57 В Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання — дати

11:57 Окупанти атакували Харків — є влучання у Київському районі

11:53 Китай вважає, що COVID-19 може походити із США

11:49 З'явився повний текст угоди про корисні копалини з США

12:58 На Сонці 10 спалахів — чи варто хвилюватися метеозалежним

12:39 Зеленський прокоментував нічні обстріли українських міст

12:24 У Києві вибухова частина БпЛА спрацювала із затримкою, є поранена

12:20 Робота і відпочинок у травні — скільки вихідних матимуть українці

12:15 Заборонене відео та спокуса дівчинки — затримано мешканця Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:10 Чипи майбутнього — китайські вчені показали унікальне рішення

11:57 В Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання — дати

11:57 Окупанти атакували Харків — є влучання у Київському районі

11:53 Китай вважає, що COVID-19 може походити із США

11:49 З'явився повний текст угоди про корисні копалини з США

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна