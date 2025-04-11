Салат Пасха — сытный, вкусный и насыщенный после поста

Салат "Пасха". Фото: gospodynka.com.ua

После длительного поста так хочется чего-то действительно сытного и вкусного. Салат "Пасха" с копченой скумбрией, нежным сыром, яйцами и ароматной зеленью — именно то, что нужно для праздничного стола. Каждый слой добавляет яркого вкуса, а вместе они создают идеальную кулинарную композицию.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 150 г;

твердый сыр — 100 г;

укроп, петрушка — по вкусу;

чеснок — 2-3 зуб;

яйца вареные — 4 шт.;

копченая скумбрия — 1 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

майонез — 250 г;

зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Соединить в миске творог, натертый на терке твердый сыр, измельченный укроп и петрушку, а также тертый чеснок. Перемешать до однородной массы.

Измельченная зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сырную смесь первым слоем в разъемную форму или сервировочное кольцо. Полить сеткой из майонеза.

Майонез и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить вторым слоем, снова смазать майонезом.

Майонез и желток. Фото: gospodynka.com.ua

Копченую скумбрию нарезать мелкими кубиками, выложить следующим слоем и снова полить майонезом.

Скумбрия и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры нарезать кубиками, выложить поверх рыбы. Посыпать остатками сыра, нанести последний слой майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить мелко нарезанным зеленым луком. Перед подачей охладить в холодильнике 30-60 минут.

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