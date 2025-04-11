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Салат "Пасха" — идеальный после поста, сытный и насыщенный

11 апреля 2025 13:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Пасха — сытный, вкусный и насыщенный после поста
Салат "Пасха". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

После длительного поста так хочется чего-то действительно сытного и вкусного. Салат "Пасха" с копченой скумбрией, нежным сыром, яйцами и ароматной зеленью — именно то, что нужно для праздничного стола. Каждый слой добавляет яркого вкуса, а вместе они создают идеальную кулинарную композицию.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • укроп, петрушка — по вкусу;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • копченая скумбрия — 1 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Соединить в миске творог, натертый на терке твердый сыр, измельченный укроп и петрушку, а также тертый чеснок. Перемешать до однородной массы.

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Измельченная зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сырную смесь первым слоем в разъемную форму или сервировочное кольцо. Полить сеткой из майонеза.

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Майонез и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить вторым слоем, снова смазать майонезом.

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Майонез и желток. Фото: gospodynka.com.ua

Копченую скумбрию нарезать мелкими кубиками, выложить следующим слоем и снова полить майонезом.

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Скумбрия и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры нарезать кубиками, выложить поверх рыбы. Посыпать остатками сыра, нанести последний слой майонеза.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить мелко нарезанным зеленым луком. Перед подачей охладить в холодильнике 30-60 минут.

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