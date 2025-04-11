Салат Пасха — сытный, вкусный и насыщенный после поста

Салат "Пасха" — идеальный после поста, сытный и насыщенный
После длительного поста так хочется чего-то действительно сытного и вкусного. Салат "Пасха" с копченой скумбрией, нежным сыром, яйцами и ароматной зеленью — именно то, что нужно для праздничного стола. Каждый слой добавляет яркого вкуса, а вместе они создают идеальную кулинарную композицию.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 150 г;
- твердый сыр — 100 г;
- укроп, петрушка — по вкусу;
- чеснок — 2-3 зуб;
- яйца вареные — 4 шт.;
- копченая скумбрия — 1 шт.;
- помидоры — 2-3 шт.;
- майонез — 250 г;
- зеленый лук — для подачи.
Способ приготовления
Соединить в миске творог, натертый на терке твердый сыр, измельченный укроп и петрушку, а также тертый чеснок. Перемешать до однородной массы.
Выложить сырную смесь первым слоем в разъемную форму или сервировочное кольцо. Полить сеткой из майонеза.
Натереть вареные яйца, выложить вторым слоем, снова смазать майонезом.
Копченую скумбрию нарезать мелкими кубиками, выложить следующим слоем и снова полить майонезом.
Помидоры нарезать кубиками, выложить поверх рыбы. Посыпать остатками сыра, нанести последний слой майонеза.
Украсить мелко нарезанным зеленым луком. Перед подачей охладить в холодильнике 30-60 минут.
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