Салат Великдень — ситний, смачний і насичений після посту

Салат "Великдень" — ідеальний після посту, ситний та насичений
Після тривалого посту так хочеться чогось справді ситного та смачного. Салат "Великдень" з копченою скумбрією, ніжним сиром, яйцями та ароматною зеленню — саме те, що потрібно для святкового столу. Кожен шар додає яскравого смаку, а разом вони створюють ідеальну кулінарну композицію.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- кріп, петрушка — за смаком;
- часник — 2–3 зуб.;
- яйця варені — 4 шт.;
- копчена скумбрія — 1 шт.;
- помідори — 2–3 шт.;
- майонез — 250 г;
- зелена цибуля — для подачі.
Спосіб приготування
З'єднати в мисці кисломолочний сир, натертий на тертці твердий сир, подрібнений кріп і петрушку, а також тертий часник. Перемішати до однорідної маси.
Викласти сирну суміш першим шаром у роз’ємну форму або сервірувальне кільце. Полити сіткою з майонезу.
Натерти варені яйця, викласти другим шаром, знову змастити майонезом.
Копчену скумбрію нарізати дрібними кубиками, викласти наступним шаром і знову полити майонезом.
Помідори нарізати кубиками, викласти поверх риби. Посипати залишками сиру, нанести останній шар майонезу.
Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею. Перед подачею охолодити в холодильнику 30–60 хвилин.
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