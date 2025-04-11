Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Салат "Великдень" — ідеальний після посту, ситний та насичений arrow

Салат "Великдень" — ідеальний після посту, ситний та насичений

11 квітня 2025 13:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Великдень — ситний, смачний і насичений після посту
Салат "Великдень". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Після тривалого посту так хочеться чогось справді ситного та смачного. Салат "Великдень" з копченою скумбрією, ніжним сиром, яйцями та ароматною зеленню — саме те, що потрібно для святкового столу. Кожен шар додає яскравого смаку, а разом вони створюють ідеальну кулінарну композицію.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • кисломолочний сир — 150 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • кріп, петрушка — за смаком;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • копчена скумбрія — 1 шт.;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

З'єднати в мисці кисломолочний сир, натертий на тертці твердий сир, подрібнений кріп і петрушку, а також тертий часник. Перемішати до однорідної маси.

салат Великдень ідеальний після посту, ситний та насичений
Подрібнена зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти сирну суміш першим шаром у роз’ємну форму або сервірувальне кільце. Полити сіткою з майонезу.

Реклама
салат Великдень, який ідеальний після посту, ситний та насичений
Майонез та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти другим шаром, знову змастити майонезом.

салат Великдень ідеальний після посту, ситний та дуже смачний
Майонез та жовток. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену скумбрію нарізати дрібними кубиками, викласти наступним шаром і знову полити майонезом.

Реклама
салат Великдень ідеальний після посту
Скумбрія та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори нарізати кубиками, викласти поверх риби. Посипати залишками сиру, нанести останній шар майонезу.

смачний салат Великдень ідеальний після посту
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею. Перед подачею охолодити в холодильнику 30–60 хвилин.

Реклама

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Реклама

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

Великдень салат рецепти скумбрія великодній кошик
Реклама
Реклама