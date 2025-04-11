Салат Великдень — ситний, смачний і насичений після посту

Салат "Великдень". Фото: gospodynka.com.ua

Після тривалого посту так хочеться чогось справді ситного та смачного. Салат "Великдень" з копченою скумбрією, ніжним сиром, яйцями та ароматною зеленню — саме те, що потрібно для святкового столу. Кожен шар додає яскравого смаку, а разом вони створюють ідеальну кулінарну композицію.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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кисломолочний сир — 150 г;

твердий сир — 100 г;

кріп, петрушка — за смаком;

часник — 2–3 зуб.;

яйця варені — 4 шт.;

копчена скумбрія — 1 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

майонез — 250 г;

зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

З'єднати в мисці кисломолочний сир, натертий на тертці твердий сир, подрібнений кріп і петрушку, а також тертий часник. Перемішати до однорідної маси.

Подрібнена зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти сирну суміш першим шаром у роз’ємну форму або сервірувальне кільце. Полити сіткою з майонезу.

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Майонез та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти другим шаром, знову змастити майонезом.

Майонез та жовток. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену скумбрію нарізати дрібними кубиками, викласти наступним шаром і знову полити майонезом.

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Скумбрія та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори нарізати кубиками, викласти поверх риби. Посипати залишками сиру, нанести останній шар майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею. Перед подачею охолодити в холодильнику 30–60 хвилин.

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