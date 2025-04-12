Салат Нежность на Пасху — легкий и вкусный рецепт для праздничного стола

Салат "Нежность". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат поразит ваших гостей своей легкостью и нежной текстурой. Изготовленный из простых ингредиентов, он станет идеальным дополнением к Пасхальному столу. Порадуйте близких вкусным и красивым салатом, который сделает праздничную атмосферу еще ярче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

ветчина — 300 г;

вареные яйца — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

твердый сыр — 150 г;

редиска — 150 г;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Ветчину нарезаю кубиками и выкладываю первым слоем в салатницу, покрываю майонезом.

Майонез и ветчина. Фото: gospodynka.com.ua

На ветчину выкладываю натертые вареные яйца и покрываю майонезом.

Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Далее добавляю измельченный зеленый лук и снова смазываю майонезом.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Натираю твердый сыр и выкладываю его на следующий слой, смазывая майонезом.

Тертая редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Завершаю салат натертым редисом. Подаю сразу после приготовления.

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