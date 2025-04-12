Салат Нежность на Пасху — легкий и вкусный рецепт для праздничного стола

Салат "Нежность" на Пасху — очень вкусный и воздушный
Этот салат поразит ваших гостей своей легкостью и нежной текстурой. Изготовленный из простых ингредиентов, он станет идеальным дополнением к Пасхальному столу. Порадуйте близких вкусным и красивым салатом, который сделает праздничную атмосферу еще ярче.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- ветчина — 300 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- твердый сыр — 150 г;
- редиска — 150 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Ветчину нарезаю кубиками и выкладываю первым слоем в салатницу, покрываю майонезом.
На ветчину выкладываю натертые вареные яйца и покрываю майонезом.
Далее добавляю измельченный зеленый лук и снова смазываю майонезом.
Натираю твердый сыр и выкладываю его на следующий слой, смазывая майонезом.
Завершаю салат натертым редисом. Подаю сразу после приготовления.
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